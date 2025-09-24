कमरे में ले गया ससुर और फिर मारपीट कर बहू के साथ की अश्लील हरकत, जीरो FIR दर्ज

यमुनानगर से एक महिला ने अपने ससुर पर मारपीट और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे और ससुर उस पर गलत नजर रखता था। 22 सितंबर को ससुर ने उसे कमरे में बंद करके अश्लील हरकत की जिसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शून्य एफआईआर दर्ज कर ली है।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। महिला ने ससुर पर मारपीट व कमरे में बंद कर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। किसी तरह से महिला वहां से बचकर भागी और मायके वालों को इस बारे में बताया। जिसके बाद पीड़िता ने महिला थाना में शिकायत दी। मंगलवार को पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि घटनास्थल हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब का है। इसलिए केस को वहां ट्रांसफर किया गया है।

पुलिस को दी शिकायत में 38 वर्षीय महिला ने बताया कि उसका निकाह वर्ष 2014 में पांवटा साहिब निवासी युवक से हुआ। निकाह के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। कई बार मारपीट कर घर से भी निकाला गया।