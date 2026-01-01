यमुनानगर में रिटायर्ड फौजी से 8 लाख की ठगी, लोन वाला मकान बेचकर आरोपी फरार; बैंक नोटिस से खुला राज

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। गुलाब नगर कालोनी निवासी सेवानिवृत्त फौजी को मकान बेचने के नाम पर ठग लिया गया। आरोप रामनगर निवासी नर सिंह पर लगा है। आरोपित ने आठ रुपये लेकर मकान बेच दिया। बाद में पता लगा कि इस मकान पर बैंक से लोन है। आरोप है कि इसमें बैंक अधिकारियों की भी मिलीभगत है। शहर जगाधरी थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया।



पुलिस को दी गई शिकायत में सेवानिवृत्त फौजी सिंबर सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में नर सिंह से उसकी मुलाकात हुई। आरोपित ने रुपयों की जरूरत बताते हुए मकान बेचने का प्रस्ताव रखा। उसके साथ मकान का सौदा आठ लाख रुपये में तय हुआ।