यमुनानगर में सैर पर निकले बुजुर्ग को कार ने मारी टक्कर, मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। थाना छप्पर क्षेत्र के गांव सारण में सुबह सैर पर निकले 69 वर्षीय बुजुर्ग रामपाल को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर अज्ञात कार चालक पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गांव सारण निवासी परमीत कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पिता रामपाल रोजाना की तरह सुबह करीब छह बजे सैर के लिए निकले थे। सैर के बाद जब वे छप्पर शाहाबाद रोड से अपने गांव की ओर लौट रहे थे, तभी छप्पर की दिशा से आई एक कार के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए पैदल जा रहे उनके पिता को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही रामपाल सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर व कान से खून बहने लगा।