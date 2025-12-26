Language
    यमुनानगर: दंडी स्वामी आश्रम मंदिर चोरी मामले का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार; पूछताछ में जुटी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:47 PM (IST)

    यमुनानगर के रादौर थाना क्षेत्र में दंडी स्वामी आश्रम पक्का घाट मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुजारी पर हमला करके दानपात्र से नकदी और ...और पढ़ें

    Hero Image

    दंडी स्वामी आश्रम मंदिर चोरी मामले का खुलासा

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। रादौर थाना क्षेत्र के दंडी स्वामी आश्रम पक्का घाट मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वारदात में, पुजारी पर हमला करके दानपात्र से नकदी और सोने-चांदी के जेवरात चुराने वाले एक आरोपी को अपराध शाखा-2 ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश कर पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है।

    पुजारी को बेहोश कर लूटा दानपात्र 

    पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना 20 दिसंबर की सुबह डायल 112 के माध्यम से मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मंदिर के मुख्य पुजारी आसाराम ने बताया कि रात को बाथरूम जाने के लिए उठे थे, तभी पीछे से सिर पर वार कर उन्हें बेहोश कर दिया गया। होश आने पर उन्होंने अपने हाथ-पैर को बंधा हुआ पाया।

    खुलासा नहीं होने तक आमरण अनशन

    किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए जब वह मंदिर पहुंचे, तो पाया कि दानपात्र से नकदी और मंदिर में रखे सोने-चांदी के जेवरात चोरी हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुजारी ने घटना का खुलासा नहीं होने पर आमरण अनशन शुरू कर दिया।

    CCTV की मदद से गिरफ्तार हुआ चोर 

    इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी कमलजीत गोयल ने अपराध शाखा-2 की टीम को जांच सौंपी। इसके बाद जांच अधिकारी राकेश कुमार ने टीम के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। टीम ने तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए। फिर जांच के आधार पर रादौर निवासी अंकुश उर्फ फुल्लू को गिरफ्तार कर लिया।

    5 दिन की रिमांड पर भेजा गया आरोपी

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी को पांच दिन की रिमांड पर भेजा है। इस दौरान चोरी का सामान और वारदात में इस्तेमाल किए गए अन्य साक्ष्य बरामद किए जाएंगे।