    महिला डॉक्टर से अश्लील बातें मामले में सिविल सर्जन मनजीत सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:21 PM (IST)

    यमुनानगर में महिला स्वास्थ्य कर्मी से अश्लील बातें करने के आरोपों में घिरे सिविल सर्जन डॉ. मनजीत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें अब हाई कोर्ट जाना होगा। पीड़िता पर समझौते का दबाव भी बनाया जा रहा है।

    अश्लील बातें मामले में सिविल सर्जन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। महिला स्वास्थ्य कर्मी से अश्लील बातें व जातिसूचक शब्द कहने के आरोपों में घिरे सिविल सर्जन डॉ. मनजीत सिंह की मुश्किलें अभी कम नहीं हो रही हैं। बुधवार को एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसे खारिज कर दिया गया।

    अब उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। वहीं इस मामले में पीड़िता के ऊपर भी विभिन्न माध्यमों से समझौते का दबाव बनाने की बात सामने आई है। बुधवार को पुलिस ने अस्पताल में पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली।

    वहीं, एएसपी अरमिंद्र ने बताया कि आरोपित सिविल सर्जन फरार है। बुधवार को मुकंद लाल जिला नागरिक अस्पताल में जारी सुंदरीकरण कार्य को देखने स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर डॉ. वीरेंद्र यादव पहुंचे थे।

    वे यहां पहुंचे तो सिविल सर्जन नहीं मिले। सूत्रों की मानें तो उन्होंने डिप्टी सिविल सर्जनों के साथ बैठक कर सिविल सर्जन के प्रकरण पर बात की। बाद में अस्पताल में निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के निर्देश दिएस।