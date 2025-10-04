यमुनानगर में बस ने बाइक सवार दंपती को मारी टक्कर, हादसे में पत्नी की दर्दनाक मौत

यमुनानगर के जडौदा गांव के पास एक दुखद घटना में एक बस की टक्कर से 40 वर्षीय मोनिका की मौत हो गई जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोनिका को पथरी की शिकायत थी जिसके इलाज के लिए वे व्यासपुर जा रहे थे तभी एक लापरवाह बस चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

जागरण संवाददाता,यमुनानगर। गांव जडौदा के पास बस की टक्कर से घायल 40 वर्षीय माेनिका की मौत हो गई। जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज चल रहा है। मामले में शहर जगाधरी थाना पुलिस ने शुक्रवार को केस दर्ज किया है।

पंजाब के लुधियाना के हबीबगंज निवासी लक्की ने बताया कि उसकी 15 वर्ष पहले जगाधरी की वाल्मीकि बस्ती निवासी माेनिका के साथ शादी हुई थी। माेनिका को पथरी का दर्द रहता था। जिस पर दो अक्टूबर को उसे इलाज के लिए यहां मायके में लेकर आ गया था। यहां से उसे व्यासपुर में पथरी की दवाई के लिए लेकर गया। वहां से दवाई दिलवाकर वापस लौट रहा था।

जब जडौदा के पास पहुंचा तभी व्यासपुर की ओर से बस लेकर चालक लापरवाही से चलाते हुए आया और बाइक में टक्कर मार दी। जिससे अनियंत्रित होकर बाइक सहित नीचे गिर पड़ा। आरोपित चालक ने बस नहीं रोकी। उसका पहिया पत्नी के ऊपर से गुजर गया। जिससे वह गंभीर घायल हो गई।