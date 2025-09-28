यमुनानगर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, फायरिंग में जीजा-साली सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल

यमुनानगर के जठलाना में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान लाठी-डंडे तलवारें चलीं और फायरिंग भी हुई जिसमें जीजा-साली समेत कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

संवाद सहयोगी, रादौर (यमुनानगर)। जठलाना क्षेत्र में शनिवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी-डंडे और तलवारें चलने लगीं। इसी दौरान एक पक्ष ने अचानक फायरिंग कर दी। गोली लगने से जीजा-साली भूरा व महमूदा और सोहित सहित अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

वहीं अनवर, तसवर, सनवर, सारूण सहित करीब एक दर्जन से अधिक लोगों के लाठी-डंडों और तलवारों से घायल होने की सूचना है। घटना की सूचना मिलने पर एसपी कमलदीप गोयल, डीएपी आशीष चौधरी, थाना प्रभारी संदीप कुमार के अलावा सीआइए वन व सीआइए टू की टीमें भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

घायलों को जिला अस्पताल में उपचार मिलने में भी दिक्कत आई। उनको कह दिया गया था कि जिस क्षेत्र में विवाद हुआ है। वहीं पर मेडिकल होगा। विरोध करने पर उपचार दिया गया। चार माह पुरानी रंजिश से उपजा विवाद घटना की जड़ें चार महीने पहले के एक मामले से जुड़ी हुई हैं। गांव के फरमान पर पड़ोस में ही रहने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। पुलिस कार्रवाई के बाद आरोपित को उसे जेल भेजा दिया गया था लेकिन इन दिनों वह रिहा होकर घर आया हुआ था। बताया जा रहा है कि इसी रंजिश को लेकर शनिवार रात दोनों परिवार आमने-सामने आ गए।

पटाखों की आड़ में चलीं गोलियां प्रत्यक्षदर्शियों ने अनुसार बताया कि एक पक्ष जन्मदिन मना रहा था। इस दौरान वहां पर पटाखे भी चल रहे थे। इसी दौरान अचानक फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग की चपेट में आकर एक ही परिवार के जीजा, साली और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही गोलियां चलीं, मौके पर अफरा-तफरी मच गई और विवाद और भड़क गया। इसके बाद दोनों पक्षों ने लाठी-डंडों और तलवारों से एक-दूसरे पर जमकर हमला कर दिया।

फायरिंग और हमले में घायल हुए लोगों को आनन-फानन में सिविल अस्पताल यमुनानगर पहुंचाया गया। जहां गोली लगने से घायल हुए भूरा, महमूदा व सोहित की हालत गंभीर होने पर उन्हें पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। बाकी घायलों का इलाज सिविल अस्पताल यमुनानगर में चल रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद अस्पताल पहुंचकर घायलों से जानकारी जुटाई। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ है।