यमुनानगर: कंपनी में शिकायत से नाराज सिक्योरिटी गार्ड ने की शख्स की हत्या, मात्र 3 घंटे में सुलझा ब्लाइंड मर्डर केस
यमुनानगर में राक्षी नदी पुल के पास मिले अनिल कुमार के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने तीन घंटे में खुलासा किया। कंपनी में शिकायत से नाराज सिक्योरिटी गार्ड र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। फर्कपुर थाना क्षेत्र के गांव सुढ़ेल के पास राक्षी नदी पुल के नीचे मिले 42 वर्षीय अनिल कुमार की हत्या का पुलिस ने तीन घंटे में खुलासा कर दिया।
अपराध शाखा-1 और 2 की संयुक्त टीम ने इस ब्लाइंड मर्डर में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
जांच में सामने आया कि अनिल द्वारा कंपनी प्रबंधन में की जा रही शिकायतों से नाराज होकर उसी कंपनी में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड रवि ने रंजिशन अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची।
23 दिसंबर को गांव खेड़ी रांगड़ान स्थित वर्धमान कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में चाकू से हत्या कर शव को बाइक पर ले जाकर 25 दिसंबर को सूढ़ेल राक्षी नदी पुल के नीचे फेंक दिया गया।
एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि 25 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि सुढ़ेल गांव के पास राक्षी नदी पुल के नीचे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
शव की पहचान महमूदपुर निवासी अनिल कुमार पुत्र राकेश कुमार के रूप में हुई। मृतक के भाई सुनील कुमार की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच अपराध शाखा को सौंपी गई।
एएसपी अमरेंद्र सिंह के अनुसार शुरुआती जांच में मामला पूरी तरह ब्लाइंड था, लेकिन पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देश पर अपराध शाखा-1 और 2 की टीमों ने संयुक्त रूप से तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय इनपुट के आधार पर जांच को तेजी से आगे बढ़ाया।
लगातार पूछताछ और इनपुट के आधार पर पुलिस ने मात्र तीन घंटे में हत्या की साजिश का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गांव काजल माजरा, छछरौली निवासी रवि कुमार, वंश और सनी उर्फ चन्नी के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि आरोपित रवि उसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य करता था, जहां मृतक अनिल पहले काम कर चुका था।
अनिल द्वारा कंपनी प्रबंधन में लगातार शिकायत किए जाने से रवि उससे रंजिश रखता था। इसी रंजिश के चलते रवि ने अपने साथी वंश और सनी को बुलाकर हत्या की योजना बनाई।
पुलिस के अनुसार 23 दिसंबर को तीनों आरोपियों ने गांव खेड़ी रांगड़ान स्थित वर्धमान कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के कमरे के अंदर ही अनिल पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपियों ने शव को अनिल की बाइक पर रखा और पहचान छिपाने के इरादे से उसे सुढ़ेल के पास राक्षी नदी पुल के नीचे फेंक दिया।
एडिशनल एसपी ने बताया कि इस वारदात में कुल चार लोग शामिल थे, जिनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है।
एक आरोपित अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि हत्या में प्रयुक्त चाकू, बाइक और अन्य अहम सबूत बरामद किए जा सकें।
इस कार्रवाई में उप निरीक्षक सतीश कुमार, एएसआई योगेश, विकास, अंकित, राजीव और अजय की अहम भूमिका रही।
अपराध शाखा-1 इंचार्ज राजकुमार और अपराध शाखा-2 इंचार्ज राकेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीमों ने तालमेल के साथ इस ब्लाइंड मर्डर का सफलतापूर्वक खुलासा किया।
