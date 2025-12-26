यमुनानगर: कंपनी में शिकायत से नाराज सिक्योरिटी गार्ड ने की शख्स की हत्या, मात्र 3 घंटे में सुलझा ब्लाइंड मर्डर केस

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। फर्कपुर थाना क्षेत्र के गांव सुढ़ेल के पास राक्षी नदी पुल के नीचे मिले 42 वर्षीय अनिल कुमार की हत्या का पुलिस ने तीन घंटे में खुलासा कर दिया। अपराध शाखा-1 और 2 की संयुक्त टीम ने इस ब्लाइंड मर्डर में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि अनिल द्वारा कंपनी प्रबंधन में की जा रही शिकायतों से नाराज होकर उसी कंपनी में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड रवि ने रंजिशन अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। 23 दिसंबर को गांव खेड़ी रांगड़ान स्थित वर्धमान कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में चाकू से हत्या कर शव को बाइक पर ले जाकर 25 दिसंबर को सूढ़ेल राक्षी नदी पुल के नीचे फेंक दिया गया। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि 25 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि सुढ़ेल गांव के पास राक्षी नदी पुल के नीचे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

शव की पहचान महमूदपुर निवासी अनिल कुमार पुत्र राकेश कुमार के रूप में हुई। मृतक के भाई सुनील कुमार की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच अपराध शाखा को सौंपी गई। एएसपी अमरेंद्र सिंह के अनुसार शुरुआती जांच में मामला पूरी तरह ब्लाइंड था, लेकिन पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देश पर अपराध शाखा-1 और 2 की टीमों ने संयुक्त रूप से तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय इनपुट के आधार पर जांच को तेजी से आगे बढ़ाया।

लगातार पूछताछ और इनपुट के आधार पर पुलिस ने मात्र तीन घंटे में हत्या की साजिश का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गांव काजल माजरा, छछरौली निवासी रवि कुमार, वंश और सनी उर्फ चन्नी के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि आरोपित रवि उसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य करता था, जहां मृतक अनिल पहले काम कर चुका था।