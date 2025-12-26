यमुनानगर में बैंक कर्मी की सड़क हादसे में मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। अंबाला-जगाधरी मार्ग पर कैल गांव के सरकारी स्कूल के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार जड़ौदा गांव निवासी 35 वर्षीय बैंक कर्मचारी हरदीप की मौत हो गई। हादसा वीरवार-शुक्रवार की रात एक बजे हुआ।

पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया, वहीं अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हरदीप पांच साल के जुड़वा बच्चों का पिता था और निजी बैंक में काम करता था। हरदीप के चचेरे भाई सिमरप्रीत ने बताया कि हरदीप वीरवार रात 10 बजे घर से किसी काम से जाने की बात कहकर बाइक पर गया था।