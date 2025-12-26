यमुनानगर में बैंक कर्मी की सड़क हादसे में मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर
यमुनानगर में अंबाला-जगाधरी मार्ग पर कैल गांव के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 35 वर्षीय बैंक कर्मचारी हरदीप की मौत हो गई। हरदीप जड़ौदा गांव का निवासी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। अंबाला-जगाधरी मार्ग पर कैल गांव के सरकारी स्कूल के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार जड़ौदा गांव निवासी 35 वर्षीय बैंक कर्मचारी हरदीप की मौत हो गई। हादसा वीरवार-शुक्रवार की रात एक बजे हुआ।
पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया, वहीं अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हरदीप पांच साल के जुड़वा बच्चों का पिता था और निजी बैंक में काम करता था। हरदीप के चचेरे भाई सिमरप्रीत ने बताया कि हरदीप वीरवार रात 10 बजे घर से किसी काम से जाने की बात कहकर बाइक पर गया था।
इसके बाद देर रात तक हरदीप वापस नहीं लोटा। सुबह सूचना मिली कि हरदीप कैल गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। थाना सदर जगाधरी से मामले के जांच अधिकारी मान सिंह ने बताया कि रात डेढ़ बजे सूचना पर कैल गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त बाइक चालक को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
शिनाख्त होने पर शव पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया। साथ ही अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।