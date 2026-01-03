Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल का बड़ा एक्शन, डेढ़ किलो गांजा और चूरा पोस्त के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:01 PM (IST)

    यमुनानगर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एंटी नारकोटिक सेल ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आर्यन उर्फ बिल्ला को 1 किलो 600 ग्राम ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    यमुनानगर में तीन नशा तस्कर गिरफ्तार। फोटो जाागरण

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एंटी नारकोटिक सेल की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देश पर टीम ने लक्कड़ मंडी हमीदा निवासी आर्यन उर्फ बिल्ला को गिरफ्तार किया।

    उसके कब्जे से 1 किलो 600 ग्राम गांजा पत्ती बरामद की गई। वहीं, इसी अभियान में फैजपुर निवासी रहीम खान और नसीम को भी नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया।

    रहीम खान राजस्थान से मादक पदार्थ लाकर यहां सप्लाई करता था। इस तरह अब तक इस मामले में तीन आरोपित पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एंटी नारकोटिक सेल की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि आर्यन नशे की सप्लाई में शामिल है और किसी सौदे की फिराक में क्षेत्र में मौजूद है। सूचना मिलने के बाद टीम ने मौके पर घेराबंदी की और आरोपी को काबू किया।

    ड्यूटी मजिस्ट्रेट ईटीओ वीरेंद्र की मौजूदगी में तलाशी ली गई, जिसमें 1 किलो 600 ग्राम गांजा पत्ती बरामद हुई। टीम ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच यह भी कर रही है कि आरोपी किसी बड़े नशा तस्करी गिरोह से जुड़ा है या नहीं।

    इसी अभियान में टीम ने दूसरी ओर कार्रवाई करते हुए फैजपुर निवासी रहीम खान को सब्जी मंडी यमुनानगर से गिरफ्तार किया। एएसआई राजेंद्र कुमार ने 24 दिसंबर 2025 को डेढ़ किवंटल डोडा चुरा पोस्त के साथ पहले एक आरोपित को पकड़ा था।

    अगले दिन नसीम को भी गिरफ्तार किया गया। रहीम खान ट्रक चालक है और वह राजस्थान से मादक पदार्थ लेकर आता था, जिसे यहां सप्लाई करता था। उसके पास गाड़ी भी बरामद हुई है, जिसमें मादक पदार्थ लाए जाते थे।

    एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज अनिल राणा ने बताया कि टीम की यह कार्रवाई जिले में नशा तस्करों के लिए चेतावनी है। टीम में उप निरीक्षक ओम प्रकाश, आशीष, एएसआई अमित और पंकज सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

    पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने टीम की सराहना की और कहा कि जिले में नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है।