यमुनानगर में सोते हुए युवक के पैर से टच हुआ तार, करंट से मौत; परिवार में पसरा मातम
यमुनानगर के रटौली गांव में 30 वर्षीय सन्नी की सोते समय करंट लगने से मौत हो गई। वह रात को पंखा चलाकर सोया था तभी उसका पैर नंगे तार से छू गया। परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। सन्नी एक निजी स्कूल में बस चालक था और उसकी शादी की तैयारी चल रही थी।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। गांव रटौली में मंगलवार की रात कमरे में सोते समय 30 वर्षीय सन्नी करंट की चपेट में आ गया। उसे अस्पताल में लेकर गए। जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
बुधवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतक के चाचा ललित ने बताया कि सन्नी रात को खाना खाने के बाद कमरे में चारपाई पर सोया हुआ था। गर्मी से बचाव को उसने फर्राटा फैन चलाया हुआ था।
इस दौरान ही सोते हुए उसका पैर नंगे तार से टच हो गया। करंट लगते ही उसकी चीख निकली। परिवार के लोग पहुंचे तो सन्नी चारपाई से नीचे पड़ा हुआ था। उसके पैर पर करंट की वजह से काला निशान पड़ गया था।
उसे तुरंत अस्पताल में लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत बता दिया। मृतक निजी स्कूल में बस पर चालक था। परिवार का गुजारा वहीं कर रहा था। अब उसकी शादी के लिए भी परिवार तैयारी कर रहा था। कई जगह रिश्ते की बात चल रही थी।
