Haryana News: AC में शॉर्ट सर्किट से चलती कार बनी आग का गोला, मची अफरा तफरी
यमुनानगर के अग्रसेन चौक पर एक टाटा इंडिगो कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आसपास के दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन वे विफल रहे। बाद में दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कार के एसी तारों में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। अग्रसेन चौक के पास शुक्रवार की देर रात टाटा इंडिगो कार में शार्ट सर्किट के चलते आग लग गई। जिसके बाद आसपास के दुकानदारों ने अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। मगर सफलता नहीं मिली।
इस बीच पहुंची अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया। कार में आग लगने का कारण एसी के तारों में शार्टसर्किट होना बताया जा रहा है।
बूडिया चौक निवासी अंकित गर्ग ने बताया कि शनिवार को उसे अपने किसी काम से गुरुग्राम जाना था। इस दौरान वह अपनी कार की जांच करने के लिए उसे लेकर निकल पड़ा। जब वह अग्रसेन चौक के समीप पहुंचा तो उसने देखा कि गाड़ी की एसी में से चिंगारी निकल रही है।
इसके बाद गाड़ी में एकदम से हीट बढ़ गई और उसने कार को साइड में लगाया। कार में आग लगती देखकर आसपास के दुकानदार मौके पर अपनी दुकानों में लगे अग्निशमन यंत्र लेकर पहुंचे। मगर उनसे आग नहीं बुझ पाई। जिसके बाद दमकल की टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
