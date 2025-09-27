Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana News: AC में शॉर्ट सर्किट से चलती कार बनी आग का गोला, मची अफरा तफरी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:57 PM (IST)

    यमुनानगर के अग्रसेन चौक पर एक टाटा इंडिगो कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आसपास के दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन वे विफल रहे। बाद में दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कार के एसी तारों में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    चलती कार बनी आग का गोला, मची अफरा तफरी। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। अग्रसेन चौक के पास शुक्रवार की देर रात टाटा इंडिगो कार में शार्ट सर्किट के चलते आग लग गई। जिसके बाद आसपास के दुकानदारों ने अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। मगर सफलता नहीं मिली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बीच पहुंची अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया। कार में आग लगने का कारण एसी के तारों में शार्टसर्किट होना बताया जा रहा है।

    बूडिया चौक निवासी अंकित गर्ग ने बताया कि शनिवार को उसे अपने किसी काम से गुरुग्राम जाना था। इस दौरान वह अपनी कार की जांच करने के लिए उसे लेकर निकल पड़ा। जब वह अग्रसेन चौक के समीप पहुंचा तो उसने देखा कि गाड़ी की एसी में से चिंगारी निकल रही है।

    इसके बाद गाड़ी में एकदम से हीट बढ़ गई और उसने कार को साइड में लगाया। कार में आग लगती देखकर आसपास के दुकानदार मौके पर अपनी दुकानों में लगे अग्निशमन यंत्र लेकर पहुंचे। मगर उनसे आग नहीं बुझ पाई। जिसके बाद दमकल की टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।