यमुनानगर में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का मामला, गांव के ही युवक पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। थाना सदर यमुनानगर क्षेत्र के एक गांव में युवक ने बहला फुसला कर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के स्वजनों की शिकायत पर आरोपित युवक के खिलाफ पोक्सो समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।

थाना सदर यमुनानगर के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि गांव दौलतपुर निवासी मोबिन उसकी लड़की 17 वर्षीय बेटी का पीछा कर उसे परेशान कर रहा था। आरोपित करीब तीन माह से उसकी लड़की के साथ इस प्रकार की हरकतें कर रहा था।

कर्इ बार उसकी लड़की ने आरोपित की हरकतों को नजरअंदाज किया लेकिन आरोपित अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इस दौरान आरोपित ने करीब चार-पांच बार उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की। आरोपित ने किशोरी को बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म भी किया।