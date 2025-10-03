Language
    Yamunanagar News: कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लोगों से 32 लाख की ठगी, सात के खिलाफ केस दर्ज

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:04 PM (IST)

    यमुनानगर के रादौर में कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर रुद्राक्ष ग्रुप ओवरसीज सोल्यूशन नामक एक इमीग्रेशन सेंटर ने चार लोगों से 32 लाख रुपये की ठगी की। वादे के बावजूद उन्हें कनाडा नहीं भेजा गया और पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    कनाडा में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी

    संवाद सहयोगी, रादौर (यमुनानगर)। कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर चार लोगों से करीब 32 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। गांव भागूमाजरा निवासी अजमेर सिंह, मनजीत कुमार व ईशम पाल की शिकायत मिलने पर रादौर पुलिस ने मोहाली स्थित इमीग्रेशन सेंटर के सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    पुलिस को दी शिकायत में बताया गया कि अजमेर सिंह के आइटीआई पास बेटे बलजिंद्र सिंह व 12वीं पास मंजीत कुमार व ईशम पाल बेरोजगार थे। सोशल मीडिया पर उन्होंने रुद्राक्ष ग्रुप ओवरसीज सोल्यूशन का विज्ञापन देख उसे लाइक किया। तब रुद्राक्ष ग्रुप ओवरसीज सोल्यूशन मोहली के राकेश उर्फ रिक्की, राखी, अरमान, पुनीत ठाकुर, नैंसी ठाकुर, कर्ण व रोहित ने गांव भागूमाजरा में उनसे संपर्क किया।

    इसके बाद एक महिला ने फोन किया, जिसने अपना नाम आरती शर्मा बताते हुए उन्हें मोहाली के रुद्राक्ष ग्रुप ओवरसीज सोल्यूशन नाम से बने दफ्तर पर बुलाया। यहां सेंटर के लोगों ने दावा किया कि हम कनाडा में नौकरी दिलवा देंगे। इसका लिखित इकरारनामा भी दिया गया। जिसमें कहा गया कि वीजा न लगने पर पूरी रकम वापिस की जाएगी।

    इसके लिए ईशम ने 9 लाख पांच हजार रुपये, अजमेर ने 10 लाख 70 हजार व मनजीत कुमार ने 10 लाख 70 हजार रुपये तीनों ने कुल 32 लाख रुपये लिए गए। पैसे लेने के बाद काफी समय बाद भी उन्हें कनाडा नहीं भेजा गया तो राकेश उर्फ रिक्की, राखी, अरमान, पुनीत ठाकुर, नैनसी ठाकुर, कर्ण व रोहित से बात की, लेकिन उन्होंने सही जवाब नहीं दिए। बाद में उन्होंने हमें कनाडा भेजने से इनकार कर दिया। दिए गए पैसे वापिस मांगने पर आरोपितों ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई।