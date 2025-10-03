Yamunanagar News: कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लोगों से 32 लाख की ठगी, सात के खिलाफ केस दर्ज

यमुनानगर के रादौर में कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर रुद्राक्ष ग्रुप ओवरसीज सोल्यूशन नामक एक इमीग्रेशन सेंटर ने चार लोगों से 32 लाख रुपये की ठगी की। वादे के बावजूद उन्हें कनाडा नहीं भेजा गया और पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

संवाद सहयोगी, रादौर (यमुनानगर)। कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर चार लोगों से करीब 32 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। गांव भागूमाजरा निवासी अजमेर सिंह, मनजीत कुमार व ईशम पाल की शिकायत मिलने पर रादौर पुलिस ने मोहाली स्थित इमीग्रेशन सेंटर के सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में बताया गया कि अजमेर सिंह के आइटीआई पास बेटे बलजिंद्र सिंह व 12वीं पास मंजीत कुमार व ईशम पाल बेरोजगार थे। सोशल मीडिया पर उन्होंने रुद्राक्ष ग्रुप ओवरसीज सोल्यूशन का विज्ञापन देख उसे लाइक किया। तब रुद्राक्ष ग्रुप ओवरसीज सोल्यूशन मोहली के राकेश उर्फ रिक्की, राखी, अरमान, पुनीत ठाकुर, नैंसी ठाकुर, कर्ण व रोहित ने गांव भागूमाजरा में उनसे संपर्क किया।

इसके बाद एक महिला ने फोन किया, जिसने अपना नाम आरती शर्मा बताते हुए उन्हें मोहाली के रुद्राक्ष ग्रुप ओवरसीज सोल्यूशन नाम से बने दफ्तर पर बुलाया। यहां सेंटर के लोगों ने दावा किया कि हम कनाडा में नौकरी दिलवा देंगे। इसका लिखित इकरारनामा भी दिया गया। जिसमें कहा गया कि वीजा न लगने पर पूरी रकम वापिस की जाएगी।