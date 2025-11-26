दूर होने जा रहा है 9000 घरों में पीने के पानी का संकट, कुंडली के निवासियों को मिलेगा यमुना का स्वच्छ जल
कुंडली के निवासियों को जल्द ही यमुना नदी का स्वच्छ पानी मिलेगा। 48 करोड़ रुपये की लागत से 56 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। यमुना से प्रतिदिन 10 एमएलडी पानी कुंडली नगरपालिका क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा। नगरपालिका क्षेत्र के 8900 घरों में मुफ्त कनेक्शन दिए जाएंगे। इस परियोजना को तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य है।
जागरण संवाददाता, राई। बोतलबंद पानी से प्यास बुझा रहे कुंडली के लोगों को अब शीघ्र ही यमुना का स्वच्छ जल मिलने जा रहा है। इसके लिए यमुना से कुंडली नगर पालिका इलाके तक पेयजल की 56 किमी नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है और नदी की तलहटी से पानी यहां लाया जाएगा।
48 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने में तीन साल का समय लगेगा। केंद्र सरकार की आर्थिक मदद से जिले का जनस्वास्थ्य विभाग इस योजना को अमलीजामा पहनाने में जुट गया है।
एनएच-44 के किनारे बसा कुंडली गांव को दिल्ली से हरियाणा में प्रवेशद्वार कहा जाता है। पिछले 10-15 सालों में यहां जिस तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ और उसी गति से जनसंख्या में भी गुणात्मक बढ़ोतरी हुई है।
इलाके की स्थिति को देखते हुए इसे नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। लगातार बढ़ती आबादी के बोझ से नागरिक सुविधाएं बुरी तरह से चरमरा गईं हैं। नागरिकों को सबसे ज्यादा परेशानी पेयजल को लेकर है। उद्योगों के चलते पूरे इलाके का भूजल जहरीला हो चुका है। वहीं गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था न होने से लोगों का जीवन दूभर है।
रोजाना 10 एमएलडी पेयजल होगा सप्लाई
पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा एक परियोजना पर काम शुरू किया गया है। केंद्र सरकार की आर्थिक मदद से पूरी की जाने वाली इस योजना के तहत यमुना नदी से कुंडली में पेयजल लाया जाएगा। परियोजना के तहत दहीसरा गांव के निकट यमुना की तलहटी से रोज 10 एमएलडी पानी कुंडली नगर पालिका इलाके में पहुंचाया जाएगा।
कुंडली नगर पालिका इलाके में इस परियोजना को दो फेज में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में यमुना से पानी लाना और दूसरे में पानी को पाइप लाइनों के माध्यम से घर-घर पहुंचाना शामिल है। नगरपालिका इलाके में 8900 घर हैं, इन सभी में मुफ्त कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे लोगों को पेयजल के रूप में यमुना जल मिल सकेगा।
कुंडली नगर पालिका क्षेत्र के लिए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की हमारी पुरानी मांग है। क्षेत्र की आबादी लगातार बढ़ रही है और भूमिगत जल पीने लायक नहीं बचा है। ऐसे में अमृत योजना के तहत इस परियोजना का इलाके को बहुत लाभ होगा।
- शिमला देवी, चेयरपर्सन, नगरपालिका, कुंडली
कुंडली नगरपालिका इलाके में स्वच्छ पेयजल की सप्लाई लेकर केंद्र सरकार की महती परियोजना का हिस्सा है, जिसे जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरा किया जा रहा है। कार्य योजना के पहले फेज में यमुना तल से हाइड्रो एब्सट्रक्शन टेक्नोलॉजी से तीन कुओं से पानी खींचकर मेन बूस्टिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। यमुना जल को कुंडली तक लाने के लिए कुल तीन बूस्टिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। 56 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने पर 48 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसके तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
- गौतम कुमार, अधिशासी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग, सोनीपत
