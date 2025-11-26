दूर होने जा रहा है 9000 घरों में पीने के पानी का संकट, कुंडली के निवासियों को मिलेगा यमुना का स्वच्छ जल

जागरण संवाददाता, राई। बोतलबंद पानी से प्यास बुझा रहे कुंडली के लोगों को अब शीघ्र ही यमुना का स्वच्छ जल मिलने जा रहा है। इसके लिए यमुना से कुंडली नगर पालिका इलाके तक पेयजल की 56 किमी नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है और नदी की तलहटी से पानी यहां लाया जाएगा।

48 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने में तीन साल का समय लगेगा। केंद्र सरकार की आर्थिक मदद से जिले का जनस्वास्थ्य विभाग इस योजना को अमलीजामा पहनाने में जुट गया है।



एनएच-44 के किनारे बसा कुंडली गांव को दिल्ली से हरियाणा में प्रवेशद्वार कहा जाता है। पिछले 10-15 सालों में यहां जिस तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ और उसी गति से जनसंख्या में भी गुणात्मक बढ़ोतरी हुई है।

इलाके की स्थिति को देखते हुए इसे नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। लगातार बढ़ती आबादी के बोझ से नागरिक सुविधाएं बुरी तरह से चरमरा गईं हैं। नागरिकों को सबसे ज्यादा परेशानी पेयजल को लेकर है। उद्योगों के चलते पूरे इलाके का भूजल जहरीला हो चुका है। वहीं गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था न होने से लोगों का जीवन दूभर है।

रोजाना 10 एमएलडी पेयजल होगा सप्लाई पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा एक परियोजना पर काम शुरू किया गया है। केंद्र सरकार की आर्थिक मदद से पूरी की जाने वाली इस योजना के तहत यमुना नदी से कुंडली में पेयजल लाया जाएगा। परियोजना के तहत दहीसरा गांव के निकट यमुना की तलहटी से रोज 10 एमएलडी पानी कुंडली नगर पालिका इलाके में पहुंचाया जाएगा।