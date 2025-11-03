हादसे में खत्म हो गया पूरा परिवार, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कार में मारी जोरदार टक्कर

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। हरियाणा के सोनीपत में सोनीपत-गोहाना हाईवे स्थित गांव खेड़ी दमकन के निकट ट्रैक्टर औक इको कार में भिड़ंत हो गई। ट्रैक्टर के पीछे पराली से भरी ट्रॉली जोड़ी गई थी। बताया गया कि चालक ट्रैक्टर को लापरवाही और तेज रफ्तार से चला रहा था और अचानक इको की तरफ साइड दबा दी। हादसे में गांव बीधल की चेष्टा, उसके पिता अशोक व मां आशु की मौत हो गई, जबकि इसी गांव के मां-बेटी समेत तीन और घायल हो गए। सदर थाना गोहाना की पुलिस मौके पर पहुंची तो तो घायलों को अलग-अलग अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गांव बीधल की सृष्टि उर्फ हैप्पी ने बताया कि वह अपनी मां सरिता के साथ भिवानी में सत्संग में गई थी। रविवार देर शाम को वह मां के साथ भिवानी से गोहाना पहुंची तो वहां पर उनके गांव का वीरेंद्र भी मिला। इसी दौरान वहां पर गांव का अशोक अपनी इको लेकर आया। अशोक के साथ इको में उसकी पत्नी आशु व डेढ़ साल की बेटी चेष्टा भी सवार थे। सृष्टि, उसकी मां सरिता व वीरेंद्र भी इको में गांव जाने के लिए बैठ लिए।

सृष्टि के अनुसार, जब वे सोनीपत-गोहाना हाईवे स्थित गांव खेड़ी दमकल के निकट पहुंचे तो उनके आगे एक ट्रैक्टर जा रहा था, जिसके पीछे पराली से भरी ट्रॉली जोड़ी गई थी। चालक ट्रैक्टर को तेज रफ्तार में लापरवाही से चला रहा था और अचानक इको की तरफ साइड दबा दी। चालक अशोक ने इको को बचाने की कोशिश की लेकिन ट्रैक्टर के पीछे जोड़ी गई ट्राली से टकरा गई। इको में सवार अशोक, चेष्टा, सरिता, आशु, सृष्टि व वीरेंद्र को काफी चोटें आईं।