सोनीपत में सामने आई तीन दुखद घटनाएं, जानकर नम हो जाएंगी आपकी आंखें!

जागरण संवाददाता, सोनीपत। जिले में बुधवार को अलग-अलग स्थानों पर दो आत्महत्याएं हुईं। तीसरी घटना में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक युवक मालगाड़ी की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बुधवार शाम गन्नौर के गुमड़ फ्लाईओवर के पास एक व्यक्ति ने दुकान में घुसकर इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से गला रेतकर आत्महत्या कर ली।

दूसरी घटना में सुबह नौ बजे रोहतक रोड फ्लाईओवर के पास बीटेक द्वितीय वर्ष की छात्रा ने ट्रेन की चपेट में आकर आत्महत्या कर ली। तीसरी घटना में हिंदू कन्या महाविद्यालय के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय एक युवक मालगाड़ी की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस तीनों मामलों में कारणों की जांच कर रही है।

ग्राइंडर से गर्दन रेती, मौके पर ही मौत गन्नौर: बुधवार देर शाम गुमड़ रोड स्थित श्री गणपति एंटरप्राइजेज नामक वेल्डिंग की दुकान पर एक युवक ने ग्राइंडर से गर्दन रेत ली। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान खिजरपुर अहीरमाजरा निवासी 35 वर्षीय सुशील कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर गन्नौर थाना पुलिस मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेज दिया।

मृतक के पास से मिला संदिग्ध पत्र मृतक के भाई सुनील ने बताया कि उसके भाई के पास से एक पत्र मिला है, जिसमें लिखा है, "मेरे भाई सुनील को सीतावाली के पास गोली मार दी गई है और अपराधी 300 करोड़ रुपये लेकर दिल्ली एयरपोर्ट भाग गए हैं।" सुनील ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और वह पूरी तरह सुरक्षित है।

थाना प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि पुलिस ने उसके पिता सुखबीर का बयान दर्ज कर लिया है और मामले की हर पहलू से जाँच की जा रही है। बी.टेक छात्रा ने पैसेंजर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की दूसरी घटना: सोनीपत के पटेल नगर निवासी प्रियांशु (22) बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली-अंबाला रेलवे लाइन पर रोहतक रोड फ्लाईओवर पर पहुँची और दिल्ली से कुरुक्षेत्र जाने वाली पैसेंजर ट्रेन संख्या 64465 के आगे कूद गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

प्रियांशु मुरथल स्थित दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीसीआरयूएसटी) में बी.टेक द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। परिजनों ने बताया कि प्रियांशु हमेशा की तरह विश्वविद्यालय जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन यह पता नहीं चल पाया है कि वह रेलवे लाइन पर कैसे पहुँची। जाँच अधिकारी सरिता ने बताया कि प्रियांशु तीन बहनों में दूसरे नंबर की थी। उसके पिता रामकुमार और माँ दोनों निजी कंपनियों में काम करते हैं।

परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी हमेशा की तरह स्कूल के लिए घर से निकली थी और किसी तनाव में नहीं थी। पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है। जीआरपी थाना प्रभारी विजयपाल ने बताया कि छात्रा की पहचान उसके मोबाइल फोन से हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल के शवगृह में भिजवाया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।

मालगाड़ी की चपेट में आया युवक तीसरी घटना: बुधवार दोपहर हिंदू कन्या महाविद्यालय के पास डाउन लाइन पर रेलवे ट्रैक पार कर रहा एक युवक मालगाड़ी की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान गन्नौर के राजलू गढ़ी गाँव निवासी आशीष (20 वर्ष) के रूप में हुई है।

जीआरपी के जाँच अधिकारी एएसआई अजय कुमार ने बताया कि आशीष सुभाष चौक स्थित एक शिक्षण संस्थान में कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा था और अपना खर्च चलाने के लिए रात में नौकरी भी करता था। उसके पिता ओम प्रकाश भी एक निजी कंपनी में काम करते हैं।