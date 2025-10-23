दर्दनाक: सोनीपत में ट्रैक्टर के नीचे दबकर दो किसानों की मौत, पूरे गांव में पसरा मातम
सोनीपत के चिटाना गांव में ट्रैक्टर पलटने से दो किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार की रोशनी से ट्रैक्टर चालक की आंखें चौंधिया गईं, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। दोनों किसान खेतों में पानी देने जा रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा में सोनीपत के चिटाना गांव के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक ट्रैक्टर पलटने से दो किसानों की मौत हो गई। एक साथ दो किसानों की मौत होने से गांव में मातम पसरा है। उधर, दोनों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
बताया गया कि कार की लाइट लगने से आंखे चौंधियाई और ट्रैक्टर पलट गया। जिस वजह से हादसे में दो किसानों की मौत हो गई। गांव चिटाना के पास देर रात यह हादसा हुआ है। दोनों किसान खेतों में नहरी पानी लगाने जा रहे थे।
घर से करीब 500 मीटर दूर पहुंचते ही सामने से तेज रफ्तार कार आ रही थी। कार की एलईडी लाइटें ट्रैक्टर चालक मनोज की आंखों में पड़ी, जिस वजह से आगे दिखाई नहीं दिया। इस दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। हादसे में मनोज (39) और उसका पड़ोसी योगेश (25) ट्रैक्टर के नीचे दब गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
वहीं, सूचना पर पहुंची मोहाना थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
ठेके पर जमीन लेकर करते थे खेती
मनोज ठेके पर तीन से चार एकड़ जमीन लेकर खेती करते थे। परिवार में आय का अन्य कोई साधन नहीं है। मृतक का 11 साल का एक बेटा है। मनोज की 2012 में शादी हुई थी। 25 वर्षीय योगेश 12वीं की पढ़ाई करने के बाद खेती-बाड़ी करते थे। उनके बड़े भाई दीपक दिल्ली पुलिस में है और माता-पिता घर में ही रहते हैं। पिता भी खेती-बाड़ी करते हैं। योगेश अविवाहित थे। परिवार में अब अकेला उनका बड़ा भाई रह गया है।
