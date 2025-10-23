दर्दनाक: सोनीपत में ट्रैक्टर के नीचे दबकर दो किसानों की मौत, पूरे गांव में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा में सोनीपत के चिटाना गांव के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक ट्रैक्टर पलटने से दो किसानों की मौत हो गई। एक साथ दो किसानों की मौत होने से गांव में मातम पसरा है। उधर, दोनों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

बताया गया कि कार की लाइट लगने से आंखे चौंधियाई और ट्रैक्टर पलट गया। जिस वजह से हादसे में दो किसानों की मौत हो गई। गांव चिटाना के पास देर रात यह हादसा हुआ है। दोनों किसान खेतों में नहरी पानी लगाने जा रहे थे।