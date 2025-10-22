कैथल में चलते ट्रक से चावल के 25 बैग चोरी, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच
कैथल में खनौरी रोड बाईपास पर चलते ट्रक से चोरों ने चावल के 25 बैग चुरा लिए। चीका से सोनीपत जा रहे ट्रक ड्राइवर को भनक लगने पर चोर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खनौरी रोड अंडरपास पर ऐसी घटनाएं आम हैं, जहाँ गड्ढों के कारण ट्रकों की गति धीमी होते ही चोर सक्रिय हो जाते हैं। यूनियन ने गश्त बढ़ाने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, कैथल। धान का सीजन चल रहा है और ऐसे में चोर गिरोह भी सक्रिय हो गए हैं। चोर अब चलते हुए वाहनों को भी निशाना बना रहे हैं। चलते ट्रक से धान चोरी की तीन घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे ही अब कैथल में खनौरी रोड बाईपास पर रेलवे अंडरपास के नजदीक चोरों ने एक चलते ट्रक से चावल के 25 बैग चोरी कर लिए। ट्रक ड्राइवर चीका के एक मिल से चावल लादकर सोनीपत ले जा रहा था। चोरी की भनक लगने पर उसने ट्रक को रोका तो आरोपित मौके से भाग गए। इस संबंध में ड्राइवर ने शहर थाना पुलिस को शिकायत दी है।
जींद रोड कैथल स्थित हाउसिंग बोर्ड कालोनी के निवासी महेंद्र कुमार ने बताया कि वह ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसकी जींद रोड पर बालाजी ट्रांसपोर्ट के नाम से दुकान है। 16 अक्टूबर को वह अपने ट्रक में चीका से एक राइस मिलर के चावल के बैग लोड करके सोनीपत के लिए जा रहा था। जैसे ही वह कैथल शहर में खनौरी बाईपास पर रेलवे अंडरपास के नजदीक पहुंचा तो वहां पर चोरों ने उसके ट्रक पर लगे तिरपाल को काटकर चलते ट्रक से चावल के कई बैग चोरी कर लिए थे। जैसे ही उसे चोरी होने की भनक लगी तो उसने ट्रक को रोक लिया।
चेक करने पर पाया कि चोरों ने उसके ट्रक से 25 बैग चावल चोरी किए हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि चोरी हुए चावलों की कीमत करीब 58 हजार रुपये है। शहर थाना के जांच अधिकारी जयपाल सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा।
आए दिन हो रही घटनाएं, ट्रक चालक परेशान
खनौरी रोड अंडर पास में सबसे ज्यादा धान की चोरी हो रही है। अंडरपास में गहरे गडढे बने हुए हैं, यहां पर जैसे ही ट्रकों की गति धीमी होती है, चोर गिरोह के सदस्य ट्रक पर चढ़ जाते हैं और तिरपाल काटकर धान या चावल के कटटों को नीचे गिरा देते हैं, इसके बाद वहां से उठाकर ले जाते हैं।
भाईचारा ट्रांसपोटर्स यूनियन के प्रधान कुलवंत, रामफल, हैप्पी ठेकेदार और मदन शर्मा ने बताया कि पुलिस को बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी चोरी की घटनाएं रुक नहीं रही है। ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने यहां पर रात को गश्त बढ़ाने की मांग की है।
