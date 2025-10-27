सोनीपत में THAR का कहर, तेज स्पीड में टक्कर मारकर बाइक सवार को घसीटा

संवाद सहयोगी, गन्नौर (सोनीपत)। सोनीपत जनपद के गन्नौर में शनिवार रात को गुमड़ ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार काली थार ने गलत दिशा से आकर बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गन्नौर के गांधी नगर निवासी मनोज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए।

वहीं, राहगीरों की सहायता से उन्हें अग्रवाल अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद कुंडली स्थित निजी अस्पताल में रेफर किया गया।

चिकित्सकों के अनुसार, मनोज के दाहिने पैर की कुल्ली और बाएं पैर का घुटना टूट गया है और सिर पर भी गंभीर चोटें आई हैं। घायल मनोज कुमार ने बताया कि रात करीब साढ़े नौ बजे वह दवाई लेने के लिए अग्रवाल अस्पताल जा रहे थे, तभी गुमड़ फ्लाईओवर पर सामने से आती हुई थार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और उसे कुछ दूर तक घसीट ले गई।