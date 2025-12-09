सोनीपत में गला दबाकर युवक की हत्या, शरीर पर मिले चोट के निशान; परिवार में मचा कोहराम
सोनीपत के गोहाना में गांव राणाखेड़ी में खेत की रखवाली करने गए 23 वर्षीय प्रदीप की गला दबाकर हत्या कर दी गई। देर रात तक घर नहीं लौटने पर, भाई ने खेत मे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत के गोहाना में गांव राणाखेड़ी में खेत की रखवाली करने गए 23 वर्ष के प्रदीप की गला दबाकर हत्या कर दी। जब वह काफी देर कर घर नहीं लौटा तो भाई उसकी तलाश करते हुए खेत में गया।
प्रदीप खेत में मृत पड़ा था और उसके गले व अंगुठे पर निशान थे। प्रदीप के परिवार को एक माह पहले पानी को लेकर कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। पिता का आरोप है कि उसी रंजिश में उसके बेटे की हत्या की गई।
जिले सिंह ने बताया कि उसका बेटा प्रदीप सोमवार रात लगभग बजे खेत में बरसीम की रखवाली के लिए गया था। वह काफी देर तक वापस नहीं लौटा। रात करीब 10.30 बजे जिले सिंह अपने दूसरे बेटे सत्यवान के साथ खेत पहुंचे तो प्रदीप का शव बरसीम वाले खेत के साथ लगते रास्ते में पड़ा मिला। शव पर गर्दन और बाएं हाथ के अंगूठे पर चोट के निशान थे।
जिले सिंह ने बताया कि करीब एक माह पहले खेत में पानी देने को लेकर प्रदीप की गांव के ही बालकिशन, रोहताश, अशोक व अन्य के साथ विवाद हुआ था, जिसको लेकर उस समय गांव में समझौते हो गया था।
आरोप है कि उन्हीं लोगों ने रंजिश के चलते प्रदीप की गला घोंटकर हत्या की है। बरोदा थाना की पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का जायजा लिया।
