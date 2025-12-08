सोनीपत में क्यों हड़ताल पर गए डॉक्टर? ओपीडी व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट
जागरण संवाददाता, सोनीपत। एसएमओ (सीनियर मेडिकल ऑफिसर) की सीधी भर्ती के विरोध में जिले के डॉक्टर सोमवार और मंगलवार को हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के चलते ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इसे देखते हुए स्वास्थ्य प्रशासन अलर्ट मोड में है और मरीजों को राहत देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी गई है।
सिविल सर्जन ने दावा किया है कि मरीजों को इलाज कराने के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी। चिकित्सक एसएमओ की सीधी भर्ती का विरोध कर रहे है। चिकित्सकों ने कई बार हड़ताल की है, लेकिन एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक नहीं लग पाई है।
अब डॉक्टरों ने दो दिन से ओपीडी, पोस्टमार्टम व अन्य सेवाएं बंद करने का आह्वान किया है। साथ ही हड़ताल के दौरान अपनी-अपनी ओपीडी बंद रखेंगे, जिससे सामान्य मरीजों को इलाज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी और गंभीर मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी।
आपात सेवाओं पर विशेष ध्यान सिविल सर्जन की ओर से जिला अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को आपातकालीन सेवाएं सुचारु रखने के निर्देश दिए गए हैं। गंभीर मरीजों के उपचार के लिए वरिष्ठ डॉक्टरों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा कुछ विभागों की ओपीडी सुबह से ही सामान्य रूप से संचालित की जाएगी, ताकि मरीजों पर हड़ताल का असर कम से कम पड़े।
हड़ताल को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन को वैकल्पिक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। सिविल सर्जन कार्यालय ने बताया कि हर ओपीडी के लिए चिकित्सक तैनात किए जाएंगे, जिससे मरीजों को बिना इलाज लौटना न पड़े। जरूरत पड़ने पर अन्य विभागों के डॉक्टरों से भी सेवाएं ली जाएंगी।
कई डॉक्टर हड़ताल में नहीं होंगे शामिल
एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में की जा रही हड़ताल के समर्थन में नेत्र रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ व कई डॉक्टर नहीं हैं। ऐसे में सोमवार व मंगलवार को इनकी ओपीडी चालू रहेंगी। वहीं आपात सेवाएं भी बहाल रहेगी। पंजीकरण काउंटर ओपीडी में बैठे डॉक्टरों की पर्ची दी जाएगी, ताकि मरीजों को परेशानी न हो।
मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की प्राथमिकता हैं और हड़ताल के दौरान भी मरीजों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मरीजों से अपील की गई है कि गंभीर स्थिति में सीधे आपातकालीन विभाग में संपर्क करें। हड़ताल के समय गैर-जरूरी मामलों में अस्पताल आने से बचें और अत्यधिक जरूरत होने पर ही ओपीडी या आपात सेवाओं का रुख करें।
-डॉ. ज्योत्सना, सिविल सर्जन, सोनीपत
एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में सोमवार व मंगलवार को सभी स्वास्थ्य सेवाएं बंद रखी जाएगी। जिसमें ओपीडी, आपात सेवाएं व पोस्टमार्टम भी शामिल है। यदि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करेंगे।
डा. नितिन फलस्वाल, जिला प्रधान, सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन
