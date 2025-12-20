सोनीपत से लापता छात्रा की हरिद्वार में मिली लाश, गंगा में उतराते शव को देख मचा हड़कंप; सभी एंगिल से जांच रही पुलिस

जागरण संवाददाता, सोनीपत। शहर के जीवन विहार से लापता 12वीं कक्षा की छात्रा गीतांशी का शव हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में गंगा से बरामद हुआ है। छात्रा 18 दिसंबर को घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। स्वजन ने थाना सेक्टर-27 में गुमशुदगी की मामला दर्ज कराया था। स्वजन ने बेटी को बंधक बनाएं जाने की आशंका भी व्यक्त की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, शुक्रवार को कनखल थाना पुलिस को गंगा में शव की सूचना मिली थी। पुलिस इस मामले को प्रथम दृष्टया आत्महत्या से जोड़कर देख रही है। सीसीटीवी की फुटेज में भी छात्रा घर से अकेली ही जाती दिखाई दे रही है। फिलहाल, सोनीपत के साथ ही कनखल थाना पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। शनिवार को स्वजन ने मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया।

जीवन विहार में रहने वाले करनाल के दिनेश शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी 17 वर्षीय गीातांशी बेटी शहर के एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा है। साथ ही वह सेक्टर-14 में कोचिंग क्लास भी लेती है। वह 18 दिसंबर को घर पर अकेली थी। सुबह करीब 10 बजे घर से बाहर गई।

इसके बाद वह वापस नहीं आई तो अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। उनको आशंका है कि किसी ने उनकी बेटी को बंधक बनाकर रखा है। थाना सेक्टर-27 पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। पुलिस ने हरिद्वार में होने की संभावना पर फोटो व जानकारी उत्तराखंड पुलिस से साझा की थी।

हरिद्वार के कनखल में बैरागी कैंप क्षेत्र में दिगंबर अखाड़े के पीछे शुक्रवार को रैलिंग में एक युवती का शव फंसा मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना पर कनखल थाना पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। पहचान नहीं होने पर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया।