118 करोड़ के जीएसटी घोटाले में सोनीपत का कंपनी प्रमोटर गिरफ्तार, फर्जी फर्मों और इनवॉइस से की टैक्स चोरी

जागरण संवाददाता, सोनीपत। केंद्रीय जीएसटी आयुक्त कार्यालय ने 118 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में सोनीपत स्थित एक कंपनी के प्रमोटर पावेल गर्ग को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने फर्जी फर्मों और इनवॉइस के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की। विभाग की कार्रवाई के बाद पावेल गर्ग को सोनीपत के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां बुधवार को न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। मामले में आगे की जांच जारी है।