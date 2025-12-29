सोनीपत में भीषण सड़क हादसा: ट्रक ने मारी इको वैन को टक्कर, 1 की मौत; 8 घायल

जागरण संवाददाता, सोनीपत। एनएच-334बी पर ककरोई के पास घने कोहरे के कारण विपरीत दिशा से आए ट्रक ने इको वैन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में होलंबी कलां गांव निवासी चालक उमेश की मौके पर मौत हो गई, जबकि वैन में सवार आठ श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बाइक सवार भी चपेट में आया।

जे जे कॉलोनी से श्रमिकों को लेकर रतनगढ़ फैक्ट्री जा रही इको वैन को ट्रक ने टक्कर मारी, जिससे वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को पहले नागरिक अस्पताल ले जाया गया, फिर गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों की पहचान की जा रही है।