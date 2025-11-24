मेयर ने रैन बसेरे में मारा छापा, दो युवकों को नशे की हालत में पकड़ा; कर्मचारी बर्खास्त

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सर्दी में बेघरों को आश्रय देने के लिए बनाएं गए रैन बसेरे नशेड़ियों का ठिकाना बन रहे हैं। हिंदू कॉलेज के पास बने रैन बसेरे में युवकों के नशा करने की सूचना पर मेयर राजीव जैन ने रविवार की रात छापामारी की। इस दौरान दो वहां दो युवक नशे की हालत में मिले। उनके पास से नशीला पदार्थ भी बरामद हुआ।

वहीं, मौके पर पुलिस और उनके परिजनों को बुलाया गया। बाद में युवकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। हालांकि, रैन बसेरे के केयर टेकर पर गाज गिरी है। मेयर ने केयर टेकर को नौकरी से हटाने के निर्देश दिए हैं।



हिंदू कॉलेज के सामने नगर निगम ने बेघरों के रुकने के लिए अस्थाई तौर पर रैन बसेरा बनाया है। जहां पर बेघरों के लिए रात में रुकने की व्यवस्था की गई है। मेयर को सूचना मिली थी कि रैन बसेरे में तैनात कर्मचारी नशेड़ियों को बैठाकर नशा करवाते है। रविवार की रात मेयर राजीव जैन रैन बसेरे का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां पर दो युवक नशे की हालत में मिले। उनके पास से नशे के लिए प्रयोग होने वाले रैपर भी मिले।