मेयर ने रैन बसेरे में मारा छापा, दो युवकों को नशे की हालत में पकड़ा; कर्मचारी बर्खास्त
सोनीपत में रैन बसेरे नशेड़ियों का अड्डा बने। मेयर राजीव जैन ने छापा मारकर दो युवकों को नशे की हालत में पकड़ा और केयर टेकर को नौकरी से निकाल दिया। रैन बसेरे में नशाखोरी की सूचना मिलने पर मेयर ने यह कार्रवाई की। युवकों के पास से नशीले पदार्थ बरामद हुए, जिसके बाद उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मेयर ने रैन बसेरों की जांच के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। सर्दी में बेघरों को आश्रय देने के लिए बनाएं गए रैन बसेरे नशेड़ियों का ठिकाना बन रहे हैं। हिंदू कॉलेज के पास बने रैन बसेरे में युवकों के नशा करने की सूचना पर मेयर राजीव जैन ने रविवार की रात छापामारी की। इस दौरान दो वहां दो युवक नशे की हालत में मिले। उनके पास से नशीला पदार्थ भी बरामद हुआ।
वहीं, मौके पर पुलिस और उनके परिजनों को बुलाया गया। बाद में युवकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। हालांकि, रैन बसेरे के केयर टेकर पर गाज गिरी है। मेयर ने केयर टेकर को नौकरी से हटाने के निर्देश दिए हैं।
हिंदू कॉलेज के सामने नगर निगम ने बेघरों के रुकने के लिए अस्थाई तौर पर रैन बसेरा बनाया है। जहां पर बेघरों के लिए रात में रुकने की व्यवस्था की गई है। मेयर को सूचना मिली थी कि रैन बसेरे में तैनात कर्मचारी नशेड़ियों को बैठाकर नशा करवाते है। रविवार की रात मेयर राजीव जैन रैन बसेरे का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां पर दो युवक नशे की हालत में मिले। उनके पास से नशे के लिए प्रयोग होने वाले रैपर भी मिले।
इसके बाद मेयर ने मामले की सूचना पुलिस को दी। युवकों के परिजनों को भी मौके पर बुलाया गया। युवकों को चेतावनी दी गई कि यदि दोबारा वहां आए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, मेयर ने केयर टेकर आंनद को तुरंत प्रभाव से नौकरी से हटाने के निर्देश दिए है। रैन बसेरे को रात को बंद करवा दिया गया। वहां रुके लोगों को वाहन से दूसरे रैन बसेरे में शिफ्ट करवाया गया।
रैन बसेरे में गलत गतिविधि होने की सूचना मिल रही थी। छापामारी कर युवकों को मौके पर पकड़ा। केयर टेकर को तुरंत प्रभाव से नौकरी से हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, अधिकारियों को भी रैन बसेरों की जांच के निर्देश दिए हैं। वहां पर रुकने वालों का रिकॉर्ड रखने और जांच के बाद ही रैन बसेरे में प्रवेश देने के आदेश दिए हैं। - राजीव जैन, मेयर, नगर निगम
