सोनीपत में फाउंडेशनल शिक्षा मजबूत करने का कदम, जनगणना ग्रुपिंग असेसमेंट शुरू
सोनीपत के 442 प्राइमरी स्कूलों में 29 और 30 दिसंबर को कक्षा 1 से 3 तक के 21,722 छात्रों का ऑनलाइन शैक्षणिक मूल्यांकन होगा। शिक्षा विभाग नेशनल एजुकेशन
जागरण संवाददाता, सोनीपत। शिक्षा विभाग ने जिले के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा के स्तर का आकलन करने और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्यों को जमीन पर लागू करने की तैयारी कर ली है। जिले के सभी 442 प्राइमरी स्कूलों में 29 और 30 दिसंबर को क्लास 1 से 3 तक के 21,722 स्टूडेंट्स के लिए एक जनगणना ग्रुपिंग असेसमेंट (शैक्षणिक मूल्यांकन) किया जाएगा। यह मूल्यांकन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, जिसके लिए टीचर्स को खास ड्यूटी दी गई हैं।
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी (FLN) के तहत किए जा रहे इस असेसमेंट का मुख्य मकसद यह पता लगाना है कि बच्चे अपनी ग्रेड लेवल के हिसाब से भाषा और गणित में कितने माहिर हैं। असेसमेंट के दौरान TGT और PGT लेवल के टीचर्स स्कूलों में बाहरी मूल्यांकनकर्ता के तौर पर मौजूद रहेंगे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और ग्रेडिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए हर 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर को तैनात किया गया है।
NIPUN टीचर ऐप होगा आधार
यह कोई पारंपरिक परीक्षा नहीं है, बल्कि बच्चों की सीखने की क्षमताओं का विश्लेषण है। मूल्यांकन करने वाले टीचर्स अपने मोबाइल फोन पर NIPUN टीचर ऐप में लॉग इन करेंगे और स्टूडेंट्स से सवाल पूछेंगे, और डेटा रियल-टाइम में पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ब्लॉक लेवल पर BRPs और ABRCs को किसी भी तकनीकी गड़बड़ी की निगरानी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
यह स्टूडेंट्स के शैक्षणिक स्तर को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 29 और 30 दिसंबर को होने वाला यह असेसमेंट बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी देगा। सभी मैनेजर्स को प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
-मनोज वर्मा, जिला समन्वयक, FLN
