    Sonipat News: विधायक देवेंद्र कादियान ने शेखपुरा में सब हेल्थ सेंटर के भवन का किया शिलान्यास, 77.89 लाख होंगे खर्च

    By Ashish Mudgil Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:49 AM (IST)

    सोनीपत से विधायक देवेंद्र कादियान ने शेखपुरा में एक नए उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन का शिलान्यास किया। इस परियोजना पर लगभग 77.89 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। विधायक ने कहा कि यह केंद्र स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करेगा और सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

    सब हेल्थ सेंटर के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास करते विधायक देवेंद्र कादियान। जागरण

    संवाद सहयोगी, गन्नौर। विधायक देवेंद्र कादियान ने शनिवार को शेखपुरा गांव में करीब 12.91 लाख रुपये की लागत से डी-प्लान के तहत निर्मित वाल्मीकि चौपाल का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने 77.89 लाख रुपये से बनने वाले सब हेल्थ सेंटर के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इससे पहले सरपंच कर्मबीर उर्फ कर्मा में ग्रामीणों के साथ विधायक कादियान का स्वागत किया।

    विधायक कादियान ने सबसे पहले यह स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीणों को उनके घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। सब हेल्थ सेंटर का भवन खस्ता हो चुका था, अब नया भवन आधुनिक तरीके से बनाई जाएगी। विधायक ने कहा कि उनका लक्ष्य क्षेत्र का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है और बुनियादी सुविधाएं हर गांव तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। इस अवसर पर रामफल, प्रेम वाल्मीकि, बोधा वाल्मीकि, देवी सिंह आदि मौजूद रहे।

    निजी स्कूल के कार्यक्रम में की शिरकत

    विधायक देवेंद्र कादियान ने पुगथला रोड स्थित एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर छात्रों द्वारा प्रस्तुत शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया।

    इस दौरान बिजली निगम के मुख्य अभियंता सुरेंद्र सिंह ढुल, जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया, खंड शिक्षा अधिकारी आजाद दहिया भी मौजूद रहे। समारोह में शिक्षा, खेल और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कादियान ने कहा कि शिक्षा तभी सफल होती है जब घर और स्कूल दोनों का सहयोग बराबर हो।

