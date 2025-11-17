Sonipat News: विधायक देवेंद्र कादियान ने शेखपुरा में सब हेल्थ सेंटर के भवन का किया शिलान्यास, 77.89 लाख होंगे खर्च

संवाद सहयोगी, गन्नौर। विधायक देवेंद्र कादियान ने शनिवार को शेखपुरा गांव में करीब 12.91 लाख रुपये की लागत से डी-प्लान के तहत निर्मित वाल्मीकि चौपाल का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने 77.89 लाख रुपये से बनने वाले सब हेल्थ सेंटर के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इससे पहले सरपंच कर्मबीर उर्फ कर्मा में ग्रामीणों के साथ विधायक कादियान का स्वागत किया।

विधायक कादियान ने सबसे पहले यह स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीणों को उनके घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। सब हेल्थ सेंटर का भवन खस्ता हो चुका था, अब नया भवन आधुनिक तरीके से बनाई जाएगी। विधायक ने कहा कि उनका लक्ष्य क्षेत्र का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है और बुनियादी सुविधाएं हर गांव तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। इस अवसर पर रामफल, प्रेम वाल्मीकि, बोधा वाल्मीकि, देवी सिंह आदि मौजूद रहे।