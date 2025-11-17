Language
    सोनीपत में बस क्यू शेल्टर बनाने जा रहा निगम, यात्रियों को मिलेगी गर्मी और बारिश से राहत

    By Deepak Gijwal Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:30 AM (IST)

    सोनीपत में यात्रियों को बस स्टॉप पर धूप, गर्मी और बारिश से बचाने के लिए नगर निगम बस क्यू शेल्टर बनाने जा रहा है। दिल्ली की तर्ज पर बनने वाले इन शेल्टरों की शुरुआत सेक्टर 12 से होगी। 944,000 रुपये की लागत से 15 बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे, जिनमें आरामदायक सीटें और विज्ञापन की सुविधा होगी, जिससे निगम को राजस्व मिलेगा।

    सोनीपत में यात्रियों को बस स्टॉप पर धूप, गर्मी और बारिश से बचाने के लिए नगर निगम बस क्यू शेल्टर बनाने जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। शहर में लोग अक्सर चौराहों पर बसों का इंतजार करते हुए बारिश, चिलचिलाती गर्मी और ठंड से परेशान रहते हैं। उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें इन परेशानियों से राहत मिलेगी। नगर निगम शहर के बस स्टॉप पर बस क्यू शेल्टर बनाने की योजना बना रहा है।

    इन्हें दिल्ली की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत सेक्टर 12 के पास परियोजना से होगी। निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेंडर 18 नवंबर को खुलेगा, जिसके बाद एक एजेंसी को काम सौंपा जाएगा। बस क्यू शेल्टर चार महीने के भीतर बनकर तैयार हो जाएंगे। निर्माण की लागत 944,000 रुपये आएगी।

    शहर में ई-बस सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, जो शहर भर में विभिन्न स्थानों पर रुकती हैं। बसों का इंतजार करने वाले यात्रियों के लिए शहर में कोई बस क्यू शेल्टर नहीं है। बस क्यू शेल्टर न होने के कारण यात्री धूप हो या बारिश, सड़कों पर ही खड़े रहने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी में यात्री छांव तलाशते नजर आते हैं।

    बस क्यू शेल्टर न होने के कारण बसें किसी स्थायी स्थान पर नहीं रुकती हैं। वाहन चालक जहाँ चाहें वहाँ बस रोक देते हैं। इसी के चलते, नगर निगम शहर में 15 बस क्यू शेल्टर बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। निर्माण कार्य सबसे पहले सेक्टर 12 बाईपास से शुरू होगा। इस मार्ग पर एक दर्जन से ज़्यादा कॉलोनियाँ और नौ सेक्टर आते हैं, जिससे निवासियों के लिए दिल्ली आना-जाना मुश्किल हो जाता है।

    सुविधा और राजस्व

    नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे बस क्यू शेल्टर में आरामदायक सीटें, छाया और बारिश, धूप, गर्मी-सर्दी से बचाव के लिए शेड की व्यवस्था होगी। विज्ञापन प्लेटफ़ॉर्म भी उपलब्ध कराए जाएँगे। ये न केवल आरामदायक सीटें और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेंगे, बल्कि विज्ञापन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से नगर निगम को राजस्व भी अर्जित करने में सक्षम बनाएंगे, साथ ही निवासियों को सुविधा भी प्रदान करेंगे।

    यहां बस क्यू शेल्टर की आवश्यकता

    सेक्टर-12 बाईपास, अग्रसेन चौक, सेक्टर-14, महाराणा प्रताप चौक, फाजिलपुर चौक, मुरथल चौक, सेक्टर-3 दीवान प्लेस, बहालगढ़ रोड, मुरथल रोड, जीटी रोड, कालूपुर चौक, गोहाना रोड बाईपास और ककरोई चौक पर बस क्यू शेल्टर की आवश्यकता है। नगर निगम ने प्राथमिकता के आधार पर बस क्यू शेल्टरों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

    बस यात्रियों की सुविधा के लिए बस क्यू शेल्टरों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। एक सप्ताह के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।
    - विशाल गर्ग, अधिशासी अभियंता, नगर निगम