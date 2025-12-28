घनी धुंध में ट्रैक पार कर रहे सोनीपत के युवक की ट्रेन से कटकर मौत, ड्यूटी की बात कहकर निकला था मृतक
संवाद सहयोगी, गन्नौर(सोनीपत)। दिल्ली स्थित आर्मी वर्कशाप कैंट में कार्यरत एक युवक की शनिवार सुबह घनी धुंध में ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 33 वर्षीय राधेश्याम के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गांव अगवानपुर का रहने वाला है।
स्वजन के अनुसार राधेश्याम शनिवार सुबह करीब सात बजे ड्यूटी पर जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन उसका पर्स व मोबाइल भी घर पर ही रह गया। कुछ समय बाद अगवानपुर फाटक के समीप रेलवे ट्रैक पर उसका शव क्षत-विक्षत अवस्था में मिला।
जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
सूचना मिलने पर जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया। जीआरपी चौकी प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि राधेश्याम शनिवार को ड्यूटी पर जाने के लिए निकला था।
घनी धुंध के कारण वह ट्रैक पार करते ट्रेन की चपेट में आ गया। राधेश्याम वर्तमान में गन्नौर के बसंत विहार कालोनी में अपने परिवार के साथ रह रहा था। उसके परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है।
