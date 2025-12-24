सोनीपत रोडवेज में नई व्यवस्था, ड्राइवर को बस बाहर निकालने के लिए करना होगा ये काम
सोनीपत बस डिपो में बस संचालन प्रणाली को पारदर्शी बनाया जा रहा है। अब ड्राइवर को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। रोडवेज GM ने डिपो का निरीक्षण कर सख्त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनीपत। बस डिपो में बस संचालन प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जा रहा है। अब कोई भी ड्राइवर अपना पहचान पत्र दिखाए बिना डिपो से बस बाहर नहीं निकाल पाएगा। रोडवेज के जनरल मैनेजर (GM) ने डिपो का अचानक निरीक्षण करने के बाद इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। हर बस का रिकॉर्ड रखा जाएगा, और हर ड्राइवर और कंडक्टर का विवरण दर्ज किया जाएगा।
डिपो प्रबंधन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि ड्राइवर कभी-कभी एक-दूसरे के नाम का इस्तेमाल करके बसें निकालते हैं या ड्यूटी रोस्टर में अनियमितताएं होती हैं। ड्राइवरों और कंडक्टरों के बीच आपसी झगड़े और शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, GM ने यह बड़ा कदम उठाया है। नई प्रणाली के तहत, गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड या कर्मचारी को बस डिपो से निकलने से पहले ड्राइवर का आईडी प्रूफ और बस नंबर वेरिफाई करना होगा।
GM ने निर्देश दिया है कि डिपो गेट पर एक विशेष रजिस्टर रखा जाए। इस रजिस्टर में अनिवार्य रूप से बस निकलने का समय, बस नंबर, ड्राइवर का नाम, उनका कर्मचारी कोड और पहचान पत्र का विवरण दर्ज किया जाएगा। इससे न केवल अनधिकृत संचालन रुकेगा, बल्कि किसी भी अप्रिय घटना या शिकायत की स्थिति में ड्राइवर की तुरंत जवाबदेही भी तय की जा सकेगी।
GM ने डिपो का अचानक निरीक्षण किया
रोडवेज के GM ने खुद बस डिपो का दौरा किया और मौजूदा प्रणालियों की समीक्षा की। इस दौरे के दौरान, उन्होंने डिपो प्रबंधन और वर्कशॉप अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने और सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई बस बिना उचित रिकॉर्ड के डिपो के बाहर पाई जाती है, तो गेट पर तैनात कर्मचारी के साथ-साथ संबंधित अधिकारी को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
अब कोई भी बस ड्राइवर अपना आईडी दिखाए बिना और अपना विवरण दर्ज कराए बिना बस डिपो से बस बाहर नहीं निकाल पाएगा। इस संबंध में सभी कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे न केवल अनुशासन में सुधार होगा, बल्कि डिपो के कामकाज में भी सुधार होगा।
-संजय कुमार, GM, रोडवेज, सोनीपत
