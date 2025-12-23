सोनीपत में आवारा कुत्तों और पशुओं से निपटने को जिला प्रशासन की हेल्पलाइन शुरू, सुबह 9 से रात 9 बजे तक करें कॉल
जागरण संवाददाता, सोनीपत। बेसहारा कुत्तों और पशुओं से छुटकारा दिलाने के जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन सेल गठित किया है। समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर-0130-4091320 जारी किया है। इस पर आवारा कुत्तों और पशुओं से संबंधित जानकारी दी जा सकती हैं। हेल्पलाइन नंबर सुबह नौ से रात के नौ बजे तक चालू रहेगा। शिकायत मिलने पर सेल इसका निपटारा सुनिश्चित करेगा। संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की जाएगी।
...ताकि पूरे दिन सहायता दी जा सके
हेल्पलाइन सेल के अंतर्गत विभिन्न खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों से जुड़े ग्राम सचिवों को ड्यूटी सौंपी गई है, जो निर्धारित समयावधि में हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को दर्ज करेंगे और उनका समाधान सुनिश्चित करेंगे। हेल्पलाइन सेल में नौ सुबह बजे से दोपहर तीन बजे तक और दोपहर तीन बजे से रात नौ बजे तक दो पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है, ताकि लोगों को पूरे दिन सहायता उपलब्ध कराई जा सके। हेल्पलाइन नंबर पर बेसहारा आवारा कुत्तों या पशुओं से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत, सूचना या समस्या दर्ज करा सकते हैं। समाधान के लिए नोडल अधिकारियों की भी नियुक्त की गई है।
जिले में आवारा कुत्तों की स्थिति
जिले में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या लोगों के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है। हर रोज 30 से 35 लोग कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। इसमें स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और आम लोग शामिल हैं। पिछले दो वर्षों में कुत्तों के काटने के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे लोग दहशत में हैं। यदि जल्द ही कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। हालांकि प्रशासन की पहल से इनसे छुटकारे की उम्मीद जगी है।
इस पहल से भी कुत्तों से छुटकारे की उम्मीद
इसके अलावा नगर निगम ने भी खूंखार कुत्तों को शेल्टर हाउस में भेजने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। नगर निगम ने शेल्टर हाउस बनाने के लिए जगदीशपुर में जगह चिह्नित की है। जहां पांच एकड़ जमीन पर शेल्टर हाउस स्थापित किया जाएगा, जहां पर शहर के सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे खूंखार कुत्तों को चिह्नित कर वहां छोड़ जाएगा। यहीं, पर उनके खाने-पीने और रखरखाव की व्यवस्था होगी। शहर में भी 20 जगह पर कुत्तों के लिए फीडिंग प्वाइंट बनाएं जाएंगे, जबकि गोहाना में फीडिंग के लिए 70 जगह चिह्नित की गई हैं।
"लोगों से से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सीधे हेल्पलाइन पर संपर्क करें, ताकि समय पर उचित कार्रवाई की जा सकें। हेल्पलाइन जुड़ा रिकार्ड भी तैयार होगा। वहीं, समय-समय पर रिपोर्ट भी ली जाएगी। लोग अपने क्षेत्र के संबंधित खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते है।"
-सुशील सारवान, जिला उपायुक्त
