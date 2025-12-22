सोनीपत में CSIR-UGC नेट का पेपर हल कराने का भंडाफोड़, दो आरोपी और 37 अभ्यर्थी पकड़े गए

जागरण संवाददाता, गोहाना। सीएसआईआर-यूजीसी नेट की परीक्षा का एक दिन पहले पेपर लीक हो गया। रोहतक-पानीपत हाईवे स्थित गांव चिड़ाना में बंद पड़े इंजीनियरिंग संस्थान में 37 अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र देकर हल करवाया। फिलहाल यहां पर कबड्डी अकादमी चल रही है।

यह मामला पांच दिन पुराना है लेकिन अब उजागर हो गया। 18 दिसंबर को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा यह परीक्षा देशभर में कम्प्यूटर आधारित मोड में कराई गई, लेकिन गोहाना में पेपर एक दिन पहले ही यानी 17 दिसंबर को आउट हो गया। सीएम फ्लाइंग टीम ने रैकेट का भंडाफोड़ किया और सदर थाना में केस दर्ज किया गया।

सीएम फ्लाइंग की टीम को 17 दिसंबर को भनक लगी कि सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक करने वाले रैकेट ने अभ्यर्थियों से से डील कर रखी थी। उन्हें अलग-अलग स्थानों से टेंपो ट्रैवलर में बैठाकर गोहाना में गांव चिड़ाना लाया जाएगा। यहां पर रायत बाहरा इंस्टीट्यूट नाम से पहले इंजीनियरिंग कॉलेज चलता था, जो अब बंद हो चुका है।

अब यहां पर कबड्डी अकादमी चलाई जा रही है। टीम ने सूचना के आधार पर पीछा किया और अकादमी में रेड की। मौके पर कुल 37 अभ्यर्थी मौजूद मिले। इनमें से 16 अभ्यर्थियों को कैमिस्ट्री और 21 अभ्यर्थियों को लाइफ साइंस विषय का पेपर देना था। रेड के दौरान टीम ने दोनों विषयों के ए और बी सेट के प्रश्न पत्र बरामद किए, जिनके कुल 66 पेज बताए जा रहे हैं।

मौके से रोहतक के करौथा गांव के रहने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ये दोनों व्यक्ति अभ्यर्थियों के पास बैठकर उन्हें पेपर साल्व करवा रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क काफी संगठित तरीके से काम कर रहा था और परीक्षा से ठीक पहले छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जा रहे थे। जांच में सामने आया कि प्रत्येक अभ्यर्थी से तीन से चार लाख रुपये लिए गए थे।

गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम आए सामने गिरफ्तार किए गए नीरज और सचिन से पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं। इनमें धीरज, पवन और आशीष शामिल हैं। सीएम फ्लाइंग रोहतक के एसआइ कर्मबीर की शिकायत पर गोहाना सदर थाना में इन पांचों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। मौके पर पकड़े गए 37 विद्यार्थियों में से किसी का भी नाम शामिल नहीं किया गया है। फिलहाल पुलिस प्रश्नपत्रों का मिलान कर रही है।