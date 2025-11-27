सोनीपत: फेसबुक लाइव में संत कबीर का तस्वीर फाड़ी, संत रामपाल के मीडिया प्रभारी की शिकायत पर मामला दर्ज
सोनीपत में फेसबुक लाइव के दौरान संत कबीर की तस्वीर फाड़ने का मामला सामने आया है। संत रामपाल के मीडिया प्रभारी ने इस घटना की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, गोहाना। राजस्थान के एक युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर संत कबीर का फोटो फाड़ डाला। इस पर धनाना गांव स्थित सतलोक आश्रम के संत रामपाल के मीडिया प्रभारी एडवोकेट चांद राठी ने उस पर बरोदा थाने में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज करवाया है। राठी का दावा है कि आरोपित पर पहले से ही ऐसे दो अन्य केस भी दर्ज हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
एडवोकेट चांद राठी पुत्र रणधीर सिंह राठी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वह धनाना गांव में स्थित सतलोक आश्रम के संचालक संत रामपाल के मीडिया प्रभारी हैं तथा वह ही उनकी ओर से सभी केसों की पैरवी करते हैं।
एडवोकेट चांद राठी का कहना है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में पवन यादव निरंकारी सत्संग भवन के निकट रहता है। उसका फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव नाम से है। उसने इसी पेज पर लाइव आ कर संत कबीर दास के फोटो को फाड़ा तथा औरों को भी ऐसा करने के लिए उकसाया।
एडवोकेट चांद राठी का कहना है कि पवन यादव संत रामपाल के फोटो का इस्तेमाल कर रहा है जब कि उसका उनसे कोई संबंध नहीं है। 2022 में संत रामपाल ने बरवाला थाने में आरोपित पवन यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया था, आरोपित पर भोले-भाले लोगों से पैसे ठगने का आरोप था।
इस केस में वह जेल में रहा था तथा अभी वह केस अदालत में चल रहा है। संत रामपाल के मीडिया प्रभारी का कहना है कि इसी साल आरोपी पवन यादव ने फेसबुक पर लाइव आ कर भगवान परशुराम के बारे में अनाप-शनाप बोला था।
इस पर उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज हुआ था। उस मामले में आरोपित इस समय जमानत पर है। ताजा मामला संत कबीर का फोटो फेसबुक पर लाइव आ कर फाड़ने का है। बरोदा थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।