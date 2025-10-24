सोनीपत में बाप-बेटे की गोलियों से भूनकर हत्या, वारदात से इलाके में फैली सनसनी

जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में शुक्रवार को हाईवे पर बाप-बेटे की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात एनएच-334 बी पर थानाकलां चौक पर सुबह 9:30 बजे हुई। बताया गया कि गोपालपुर निवासी बाप-बेटे बाइक पर सोनीपत की ओर जा रहे थे, तभी सामने से रॉन्ग साइड आई स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मारकर पुल से नीचे से गिरा दिया। इसके बाद बदमाशों ने पुल से कूदकर युवक मोहित को कई गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें