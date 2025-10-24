सोनीपत में बाप-बेटे की गोलियों से भूनकर हत्या, वारदात से इलाके में फैली सनसनी
हरियाणा के सोनीपत में हाईवे पर सनसनीखेज वारदात हुई, जिसमें अज्ञात हमलावरों ने एक बाप-बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी। यह वारदात एनएच-334 बी पर थानाकलां चौक के पास हुई। हमलावरों ने पहले उनकी बाइक को टक्कर मारी और फिर गोलियों से भून डाला। पुलिस पुरानी रंजिश के एंगल से जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में शुक्रवार को हाईवे पर बाप-बेटे की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात एनएच-334 बी पर थानाकलां चौक पर सुबह 9:30 बजे हुई।
बताया गया कि गोपालपुर निवासी बाप-बेटे बाइक पर सोनीपत की ओर जा रहे थे, तभी सामने से रॉन्ग साइड आई स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मारकर पुल से नीचे से गिरा दिया। इसके बाद बदमाशों ने पुल से कूदकर युवक मोहित को कई गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
इसके बाद आरोपियों ने पीछा कर पिता धर्मबीर को हाईवे के पार कर एक ढाबे के सामने गोलियां मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि तीन-चार बदमाशों ने 15 से 20 गोलियां चलाईं। पुलिस पुरानी रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है।
इतना ही नहीं बदमाश एक युवक की बाइक भी लूटकर ले गए हैं। डीसीपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मोहित का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है। उस पर खरखौदा के एक युवक की हत्या के आरोप लगे थे। हालांकि, सामाजिक तौर पर बाद में समझौता हो गया था। पिछले साल भी मोहित पर जानलेवा हमला हुआ था। फिलहाल पुलिस टीमें जांच में जुटी हैं।
