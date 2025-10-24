कार की हाईबीम बनी दो किसानों की मौत का कारण, तेज रोशनी से चौंधियाए ट्रैक्टर चालक ने खोया नियंत्रण

जागरण संवाददाता, सोनीपत। गांव चिटाना के पास देर रात हुए सड़क हादसे में ट्रैक्टर सवार दो किसानों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब सामने से आ रही तेज रफ्तार कार की एलईडी लाइटें ट्रैक्टर चालक मनोज (39) की आंखों में पड़ी और उसकी आंखें चौंधिया गईं। इससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे खेत में पलट गया। मनोज और उसका पड़ोसी योगेश (25) ट्रैक्टर के नीचे दब गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं, एक साथी विकास भी घायल है, जिसका इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना ग्रामीणों ने तुरंत मोहाना थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जिला नागरिक अस्पताल भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिए गए हैं। पुलिस अब अज्ञात कार चालक की तलाश में जुटी है और गांव के आस-पास लगे सीसीटीवी की जांच कर रही है।

योगेश के दोस्त मनीष ने पुलिस को बताया कि मनोज व योगेश ट्रैक्टर पर खेत मेंं नहर का पानी देने के लिए जा रहे थे। मनोज ट्रैक्टर चला रहा था। गांव से बाहर निकलते ही सामने से एक कार की हेडलाइटों की एलईडी की तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गई। इससे ट्रैक्टर गहरे खेत में पलट गया और मनोज व योगेश उसके नीचे दब गए।

ग्रामीणों ने बताया कि दोनों ने बचाव के लिए आवाज भी लगाई थी, लेकिन रात को उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच सका। जब तक लोग मौके पर पहुंचे दोनों की मौत हो चुकी थीं। पुलिस का कहना है कि हादसे के कारण की जांच जारी है और दोषी चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ठेके पर जमीन लेकर करते थे खेती मनीष ने बताया कि मनोज करीब चार एकड़ जमीन पर ठेके पर खेती करते थे और खेती से ही परिवार का गुजारा चलता था। वह अपने पीछे पत्नी और 11 वर्षीय बेटे को छोड़ गए हैं। वहीं योगेश ने 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद खेती-बाड़ी शुरू की थी। उनके बड़े भाई दीपक दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। योगेश अविवाहित था और घर में माता-पिता के साथ रहता था।