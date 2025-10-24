कार की हाईबीम बनी दो किसानों की मौत का कारण, तेज रोशनी से चौंधियाए ट्रैक्टर चालक ने खोया नियंत्रण

Language
    By Sandeep Kumar Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 01:06 AM (IST)

    गांव में पसरा सन्नाटा।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। गांव चिटाना के पास देर रात हुए सड़क हादसे में ट्रैक्टर सवार दो किसानों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब सामने से आ रही तेज रफ्तार कार की एलईडी लाइटें ट्रैक्टर चालक मनोज (39) की आंखों में पड़ी और उसकी आंखें चौंधिया गईं। इससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे खेत में पलट गया। मनोज और उसका पड़ोसी योगेश (25) ट्रैक्टर के नीचे दब गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

    वहीं, एक साथी विकास भी घायल है, जिसका इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना ग्रामीणों ने तुरंत मोहाना थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जिला नागरिक अस्पताल भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिए गए हैं। पुलिस अब अज्ञात कार चालक की तलाश में जुटी है और गांव के आस-पास लगे सीसीटीवी की जांच कर रही है।

    योगेश के दोस्त मनीष ने पुलिस को बताया कि मनोज व योगेश ट्रैक्टर पर खेत मेंं नहर का पानी देने के लिए जा रहे थे। मनोज ट्रैक्टर चला रहा था। गांव से बाहर निकलते ही सामने से एक कार की हेडलाइटों की एलईडी की तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गई। इससे ट्रैक्टर गहरे खेत में पलट गया और मनोज व योगेश उसके नीचे दब गए।

    ग्रामीणों ने बताया कि दोनों ने बचाव के लिए आवाज भी लगाई थी, लेकिन रात को उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच सका। जब तक लोग मौके पर पहुंचे दोनों की मौत हो चुकी थीं। पुलिस का कहना है कि हादसे के कारण की जांच जारी है और दोषी चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    ठेके पर जमीन लेकर करते थे खेती

    मनीष ने बताया कि मनोज करीब चार एकड़ जमीन पर ठेके पर खेती करते थे और खेती से ही परिवार का गुजारा चलता था। वह अपने पीछे पत्नी और 11 वर्षीय बेटे को छोड़ गए हैं। वहीं योगेश ने 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद खेती-बाड़ी शुरू की थी। उनके बड़े भाई दीपक दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। योगेश अविवाहित था और घर में माता-पिता के साथ रहता था।

    हाईबीम गाड़ी चलाना बना हादसे कारण

    ग्रामीणों ने बताया कि कार चालक हाईबीम पर गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। पुलिस की तरफ से पहली बार में हाईबीम पर गाड़ी चलाने पर 500 रुपये जुर्माना है और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये जुर्माना है, लेकिन सोनीपत पुलिस ने आज तक किसी भी वाहन चालक का हाईबीम का चालान नहीं किया है। वहीं नए वाहनों में भी चाइनीज एलईडी लाइट्स लगवाई जाती है, जो तेज रोशनी देती हैं। कई बार यही हादसे का कारण बनती हैं, क्योंकि इनकी रोशनी में सामने को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हाईवे पर अधिकतर भारी वाहन हाईबीम पर चलते हैं, जबकि यह गलत है क्योंकि हाईबीम सिर्फ डीपर देने के लिए इस्तेमाल की जाती है।

    पुलिस अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    -रविंद्र कुमार, पुलिस प्रवक्ता, सोनीपत

