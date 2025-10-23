Sonipat Crime: ससुराल में जहर खाने से युवक की मौत, पति-पत्नी के बीच हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, सोनीपत। कीर्ति नगर में ससुराल में जहर खाकर युवक ने आत्महत्या कर ली है। राकेश और पूजा ने नौ साल पहले लव मैरिज की थी। पूजा पिछले पांच महीने से अपने पिता बलवीर के घर कालूपुर में रह रही थी। महिला का आरोप है कि पति शराब के नशे में बार-बार मारपीट और दहेज के लिए प्रताड़ित करता था।

राकेश ने रात को अपने ससुराल के पास जहर खाया और वहीं उल्टियां करने लगा। मोहल्ले के लोगों ने देखा कि वह पहले कहीं और से जहर लेकर आया था। ससुराल पक्ष पर भी आरोप हैं कि राकेश को धमकाया गया और झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की गई।