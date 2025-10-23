Sonipat Crime: ससुराल में जहर खाने से युवक की मौत, पति-पत्नी के बीच हुआ था विवाद
सोनीपत में एक युवक ने ससुराल में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक राकेश और उसकी पत्नी पूजा के बीच विवाद चल रहा था। पत्नी का आरोप है कि राकेश उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। राकेश के परिवार ने ससुराल वालों पर धमकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। कीर्ति नगर में ससुराल में जहर खाकर युवक ने आत्महत्या कर ली है। राकेश और पूजा ने नौ साल पहले लव मैरिज की थी। पूजा पिछले पांच महीने से अपने पिता बलवीर के घर कालूपुर में रह रही थी। महिला का आरोप है कि पति शराब के नशे में बार-बार मारपीट और दहेज के लिए प्रताड़ित करता था।
राकेश ने रात को अपने ससुराल के पास जहर खाया और वहीं उल्टियां करने लगा। मोहल्ले के लोगों ने देखा कि वह पहले कहीं और से जहर लेकर आया था। ससुराल पक्ष पर भी आरोप हैं कि राकेश को धमकाया गया और झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की गई।
राकेश के भाई भजनलाल ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि राजस्थान के भादरा के राकेश मानसिक रूप से परेशान थे और आत्महत्या से पहले अपने भांजे को फोन कर ससुराल की परेशानियों की बात बताई थी।पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।