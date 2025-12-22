सोनीपत में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट पर हुए इलाज से 10 साल की बच्ची का अंग हुआ खराब; आरोपी डॉक्टर हिरासत में

जागरण संवाददाता, सोनीपत। कुंडली में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट की वजह से गलत इलाज होने से 10 साल की बच्ची के अंग खराब होने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के फर्जी होने का पता चलने पर बच्ची के पिता ने शिकायत करने की बात कही तो उसने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की धमकी भी दी।

मामला संज्ञान में आने के बाद कुंडली थाना पुलिस ने आरोपित डाॅक्टर को गिरफ्तार कर एक दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस ने लैब का रिकाॅर्ड भी जब्त किया है। साथ ही, जांच के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा है, ताकि अन्य मेडिकल रिपोर्ट और लैब संचालक की डिग्री की जांच हो सकें। फिलहाल, आरोपित लैब संचालक को एक दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।

बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी 10 साल की बेटी का ग्रोथ हार्मोन का इलाज चल रहा है। इसके टेस्ट टीडीआई रोडियो माॅल में लेबेक्स पैथोलॉजी लैब में डाॅ. राजेश रंजन करवाएं थे। राजेश खुद को चिकित्सक बताता था। उससे एक टेस्ट इंसुलिन-लाइक ग्रोथ फैक्टर-1 भी करवाया था। इसके आधार पर बेटी का इलाज चल रहा था।