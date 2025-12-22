सोनीपत में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट पर हुए इलाज से 10 साल की बच्ची का अंग हुआ खराब; आरोपी डॉक्टर हिरासत में
सोनीपत में एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इलाज किए जाने के कारण 10 साल की बच्ची का अंग खराब हो गया। इस मामले में आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनीपत। कुंडली में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट की वजह से गलत इलाज होने से 10 साल की बच्ची के अंग खराब होने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के फर्जी होने का पता चलने पर बच्ची के पिता ने शिकायत करने की बात कही तो उसने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की धमकी भी दी।
मामला संज्ञान में आने के बाद कुंडली थाना पुलिस ने आरोपित डाॅक्टर को गिरफ्तार कर एक दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस ने लैब का रिकाॅर्ड भी जब्त किया है। साथ ही, जांच के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा है, ताकि अन्य मेडिकल रिपोर्ट और लैब संचालक की डिग्री की जांच हो सकें। फिलहाल, आरोपित लैब संचालक को एक दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।
बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी 10 साल की बेटी का ग्रोथ हार्मोन का इलाज चल रहा है। इसके टेस्ट टीडीआई रोडियो माॅल में लेबेक्स पैथोलॉजी लैब में डाॅ. राजेश रंजन करवाएं थे। राजेश खुद को चिकित्सक बताता था। उससे एक टेस्ट इंसुलिन-लाइक ग्रोथ फैक्टर-1 भी करवाया था। इसके आधार पर बेटी का इलाज चल रहा था।
इसके बावजूद स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। इसके बाद रिपोर्ट की जांच की तो उसमें कुछ गड़बड़ मिली। जब रिपोर्ट की जांच करवाई गई तो वह फर्जी मिली। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित डा. राजेश रंजन को न्यायालय में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है।
"आरोपित डाॅक्टर को एक दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, ताकि अन्य मामलों में यदि ऐसा हुआ है तो वो सामने आ सकें। वहीं, मेडिकल रिपोर्ट और उसकी पढ़ाई संबंधित जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग को लिखा गया है। जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।"
-सेठी मलिक, प्रभारी, थाना कुंडली।
यह भी पढ़ें- सोनीपत के असावरपुर गांव में विकास की राह में बड़ी बाधाएं, जमीन अधिग्रहण और बुनियादी सुविधाओं की कमी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।