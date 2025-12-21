सोनीपत के असावरपुर गांव में विकास की राह में बड़ी बाधाएं, जमीन अधिग्रहण और बुनियादी सुविधाओं की कमी
असावरपुर गांव में विकास की राह अधिग्रहण के कारण बाधित है। बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे इस गांव में, खेती की ज़मीन के अधिग्रहण से समस्या और बढ़ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, राई। तरक्की की चाह रखने वाले असावरपुर गांव के लोगों के लिए विकास का रास्ता चुनौतियों भरा है। पहले से ही बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे इस गांव के विस्तार में और भी बाधाएं आ रही हैं। अलग-अलग योजनाओं को लागू करने के लिए खेती की ज़मीन अधिग्रहण के लिए खींची गई लाइन गांव की बाहरी सड़क के किनारे से गुज़रती है। पिछले कुछ महीनों से गांव में बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, जिन्होंने अधिग्रहण की गई ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। गांव में मिनी-स्टेडियम, जिम, डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी और गंदे पानी की निकासी के लिए सही ड्रेनेज सिस्टम की कमी है।
लगभग 2300 वोटरों वाला असावरपुर गांव राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के अंदर और ज़िला पुलिस कमिश्नरेट के पास स्थित है। गांव की लगभग सारी खेती की ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है, और बची हुई ज़मीन का भी अधिग्रहण होना है। गांव की बाहरी सड़क के किनारे की ज़मीन भी अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत आ गई है। बाहरी सड़क के पार बने घर भी अधिग्रहण में शामिल हैं, और इन घरों को कभी भी गिराया जा सकता है।
गांव में काफी संख्या में किराएदार भी रहते हैं। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में गांव में कुछ संदिग्ध लोग आकर बस गए हैं। ये लोग मुख्य रूप से कबाड़ के धंधे में शामिल हैं। स्थानीय लोगों को उनकी नागरिकता पर शक है। गांव वालों का कहना है कि ये लोग कभी खुद को असम का बताते हैं तो कभी दूसरी जगहों का। गांव वालों का कहना है कि पिछले महीने दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद हरियाणा की सुरक्षा एजेंसियों ने भी उनसे पूछताछ की थी। चूंकि इन लोगों ने सरकार द्वारा अधिग्रहित ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, इसलिए गांव वाले उनके बारे में शिकायत नहीं करते हैं। गांव में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी के बाद पंचायत ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिससे आखिरकार अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिली।
गांव में डिस्पेंसरी की कमी लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। बीमार पड़ने पर बुज़ुर्गों और महिलाओं को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बुज़ुर्गों को पेंशन लेने के लिए भी डेढ़ से दो किलोमीटर दूर राई गांव जाना पड़ता है। गांव में पंचायत घर और राशन डिपो भी नहीं है। गांव में आठवीं कक्षा तक का स्कूल है, लेकिन लाइब्रेरी नहीं है। गांव में मिनी-स्टेडियम की मांग भी लंबे समय से है; जिम या पार्क भी नहीं है।
दूसरे गांवों की तरह इस गांव में भी गंदे पानी की निकासी के लिए सही ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसके कारण सारा पानी गांव के तालाब में जमा हो जाता है। इस वजह से तालाब जानवरों के लिए भी इस्तेमाल लायक नहीं रहा। 42 कनाल में फैले इस तालाब का ज़्यादातर हिस्सा अवैध कब्ज़े में है। गांव के बाहर स्थित एक और तालाब, जो लगभग दो एकड़ में फैला है, वह भी सालों से अवैध कब्ज़े में है।
हमारे गांव में पंचायत की ज़मीन है जिस पर कई तरह की नागरिक सुविधाएं बनाई जा सकती हैं। हाल ही में, MLA कृष्णा गहलावत ने BC (पिछड़ी जातियों) समुदाय के लिए कम्युनिटी सेंटर के लिए MLA फंड से पैसे दिए; नहीं तो, एक साल से कोई सरकारी ग्रांट नहीं मिली है। गांव के युवाओं और बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। युवाओं को राथधाना या SAI (स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया) सेंटर जाना पड़ता है। लेकिन छोटे बच्चे इतनी दूर नहीं जा सकते। सरकार को एक स्टेडियम बनाना चाहिए।
मोनिका, सरपंच, असावरपुर
गांव के रिहायशी इलाके (लाल डोरा) का विस्तार किया जाना चाहिए। ज़मीन अधिग्रहण के दौरान गांव वालों की राय भी लेनी चाहिए। लोगों को अक्सर पता नहीं चलता, और सरकार चुपके से अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर देती है।
रंजीत सिंह, गांव वाला
हमारा गांव प्राइवेट और सरकारी शिक्षण संस्थानों से घिरा हुआ है, लेकिन गांव में एक भी लाइब्रेरी नहीं है। सरकार को बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक पूरी तरह से सुसज्जित लाइब्रेरी बनानी चाहिए।
सुनीता अंतिल, गांव वाली
गांव में एक बैंक ब्रांच होनी चाहिए। लोगों को पेंशन लेने या दूसरे बैंकिंग लेन-देन के लिए राय जाना पड़ता है। सरकार को एक डिस्पेंसरी भी बनानी चाहिए। इससे बच्चों, बुज़ुर्गों और महिलाओं को फायदा होगा।
रतनदास प्रजापत, 82, गांव वाला
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।