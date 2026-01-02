सोनीपत में सीएनजी संकट गहराया, तकनीकी खराबी से वाहन चालक परेशान

जागरण संवाददाता, सोनीपत। जिले में CNG की कमी और तकनीकी खराबी ने एक बार फिर वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले के ज़्यादातर CNG पंपों पर कई दिनों से हालात सामान्य नहीं हैं। जहां ड्राइवर अपनी गाड़ियों में पूरा CNG न भर पाने से परेशान हैं, वहीं पंप ऑपरेटरों को भी रोजाना ग्राहकों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई पंपों पर ग्राहकों और ऑपरेटरों के बीच बहस और झगड़े हो रहे हैं।

जिले में लगभग 24,000 CNG वाहन मालिक हैं। जुलाई में बारिश के दौरान, उत्तर प्रदेश के बागपत से सोनीपत आने वाली मुख्य CNG गैस पाइपलाइन यमुना नदी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हो गई थी। पाइपलाइन में खराबी या लीकेज के कारण गैस सप्लाई प्रभावित हुई थी। हालांकि, लगभग चार दिन पहले पाइपलाइन की मरम्मत कर दी गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से 'फ्रीजिंग' की समस्या आ गई है। CNG सप्लाई कुछ ही दिन पहले बहाल हुई थी, लेकिन अब गैस का प्रेशर पर्याप्त नहीं है, जिससे किसी भी गाड़ी में पूरी मात्रा में CNG भरना संभव नहीं हो पा रहा है।

कंपनी फिटेड CNG किट वाली गाड़ियों को लौटाया CNG पंपों पर कर्मचारी कंपनी फिटेड किट वाली गाड़ियों में CNG भरने से मना कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इन गाड़ियों में CNG भरते समय बीच में ही सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे लंबी लाइनें लग जाती हैं। यह समस्या बाहर से लगाई गई किट वाली गाड़ियों में नहीं हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी फिटेड किट में एक फिल्टर होता है, जिससे CNG सप्लाई समय से पहले बंद हो जाती है। CNG पंपों पर इस लगातार समस्या के कारण वाहन मालिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार और गैस कंपनी से हस्तक्षेप की मांग जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष और सोनीपत नगर सुधार मंच के चेयरमैन संजय सिंगला ने सरकार और संबंधित गैस कंपनी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इससे सामाजिक तनाव बढ़ेगा और जनता का विश्वास भी प्रभावित होगा। संजय सिंगला ने कहा कि सरकार को तुरंत तकनीकी खराबी को दूर करके सामान्य CNG सप्लाई बहाल करनी चाहिए ताकि वाहन मालिकों को पूरी मात्रा में CNG मिल सके, पंप ऑपरेटरों को झगड़ों से राहत मिले और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन इस गंभीर समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करेगा।