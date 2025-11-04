Language
    सोनीपत में कैंसर पेशेंट से 35 लाख की धोखाधड़ी, बेटे-बहू को अमेरिका भेजने के नाम पर रुपये ऐंठने का मुकदमा दर्ज

    By Paramjeet Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:29 PM (IST)

    सोनीपत में एक कैंसर मरीज से 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। पीड़ित ने अपने बेटे और बहू को अमेरिका भेजने के लिए एक एजेंट को पैसे दिए थे। वादा पूरा न होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गोहाना। गांव गंगाना के युवक व उसकी पत्नी को अमेरिका भिजवाने का झांसा देकर तीन लोगों ने उनके कैंसर पीड़ित पिता से 35 लाख रुपये की ठगी कर ली। आरोपितों ने दंपती को दुबई भेजकर वहां दो महीने तक रखा लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं की। दुबई में दंपती के फंसने पर ग्रामीण पर रुपये देने का दबाव बनाया गया। दुबई से दोनों को मजबूरी में वापस लौटना पड़ा। इसके बाद आरोपितों ने उनको विदेश नहीं भिजवाया और न ही पूरे रुपये वापस किए। कई बार पंचायत भी हुई लेकिन मामला नहीं निपटा। पिता ने डीसीपी गोहाना को शिकायत दी, जिनके आदेश पर बरोदा थाना में केस दर्ज किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव गंगाना के बिजेंद्र अब कैंसर से पीड़ित हैं लेकिन पहले खेती व पशुपालन करते थे। वे अपने बेटे अंकित व बहू को विदेश भेजना चाहते थे। 2022 में उन्होंने करनाल में असंध के सुभाष, रेशम व जितेंद्र से संपर्क किया। तीनों ने बिजेंद्र से कहा कि वे उसके बेटे व पुत्रवधू को अमेरिका भिजवाकर वहां पर काम दिलवा देंगे।

    इसके लिए 45 लाख रुपये में सौदा तय हो गया। शुरुआत में कुछ रुपये दे दिए। दिसंबर 2022 में आरोपितों ने अंकित व उसकी पत्नी को दुबई भिजवा दिया और वहां दो माह तक रखा। उसके बाद आरोपितों ने बिजेंद्र पर उनके बच्चों को आगे भेजने के लिए रुपये देने का दबाव बनाया।

    जनवरी-फरवरी 2023 में आरोपितों को पूरे 45 लाख रुपये दे दिए गए। दुबई से आगे भेजने की कार्रवाई न करने पर अंकित व उसकी पत्नी वापस आ गए। इसके बाद आरोपितों ने उनको विदेश भेजने की कार्रवाई नहीं की। परिवार ने उनसे रुपये वापस मांगने शुरू किए। आनाकानी करने पर पिछले साल 29 मई और 15 अगस्त को पुलिस को शिकायत दी गई। तब आरोपितों ने रुपये वापस करने का वादा किया।

    अगस्त 2024 में आरटीजीएस से 10 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए और बकाया 35 लाख रुपये इस साल दो जून को देने का समय दिया। जून में रुपये नहीं दिए गए। बिजेंद्र ने पुलिस को बताया कि अब आरोपित रुपये देने से मना कर रहे हैं। आरोपित धमकी दे रहे हैं कि बकाया रुपये मांगे तो परिवार को जान से मार देंगे।

    बिजेंद्र ने डीसीपी को शिकायत दी, जिनके आदेश पर बरोदा थाना में असंध के सुभाष, रेशम व जितेंद्र के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। अंकित का कहना है कि अब उसके पिता कैंसर से पीड़ित हैं और उपचार कराने के लिए रुपये नहीं हैं।

