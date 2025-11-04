सोनीपत की फैक्ट्री में 4 बदमाशों ने की थी तोड़फोड़, मजदूर विकास की 28 दिन बाद मौत; तीसरा आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, खरखौदा। हलालपुर गांव स्थित एक फैक्ट्री में बदमाशों ने घुसकर तोड़फोड़ की और एक मजदूर को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी 28 दिन तक अस्पताल में इलाज के बाद मौत हो गई। पुलिस ने मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शुभम नाहरा गांव का ही रहने वाला है। उसे अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया गया है।

हलालपुर निवासी अनिल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने गांव में गंगा फायर इंजीनियर्स नाम से फैक्ट्री खोली है, जिसमें कई कर्मचारी काम करते हैं। 2 अक्टूबर की रात वह फैक्ट्री में रुका था, जहां चार कर्मचारी भी मौजूद थे। रात करीब 1 बजे किसी ने फैक्ट्री के गेट पर पथराव कर दिया।

इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, चार युवक अंदर घुस आए। जब वह अपने कमरे से बाहर निकला तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए वह वापस अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद हमलावरों ने न सिर्फ उसकी कार का शीशा तोड़ा, बल्कि एक कर्मचारी विकास पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया।