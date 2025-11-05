सोनीपत: सेक्टर-4 में करोड़ों की लागत से बने एस्ट्रोटर्फ मैदान का बदहाल, हॉकी खिलाड़ियों ने खुद काटी घास

जागरण संवाददाता, सोनीपत। शहर से सटे सेक्टर-4 स्थित स्टेडियम की हालत वर्षों से बदहाल है। यहां पर करोड़ों रुपये की लागत से हाकी खिलाड़ियों के लिए एस्ट्रोटर्फ लगाया गया था, लेकिन चौकीदार और ग्राउंडमैन न होने के कारण यह बदहाली का शिकार है।

बार-बार कहने के बावजूद भी यहां पर समस्याएं नहीं सुधरी तो मंगलवार को महिला हाकी खिलाड़ियों ने कस्सी और दरांतियां उठा ली और चारों ओर उगी घास की कटाई की। महिला हाकी खिलाड़ियाें ने बताया कि यहां पर उनके अभ्यास करने के लिए कोई सुविधा नहीं है, इसलिए अब वे खुद ही इसकी संभाल करती हैं।



सेक्टर-चार स्थित स्टेडियम के मैदान में हाकी खिलाड़ियों के लिए वर्ष 2013 में चार-पांच करोड़ की लागत से एस्ट्रोटर्फ लगाया था, लेकिन देखरेख के अभाव में यह टर्फ कई जगह से खराब हो चुका है। स्टेडियम में चारों ओर बड़ी-बड़ी घास उगी हुई। कई जगह तो कई साल से घास नहीं काटी गई।

यहां पर शुक्रवार से मोटर खराब होने से एस्ट्रोटर्फ पर पानी छिड़काव नहीं हो पा रहा। खिलाड़ियों के लिए पेयजल तक की सुविधा नहीं है। यहां पर कोई चौकीदार और ग्राउंडमैन तक नहीं है। रात में यहां पर असामाजिक तत्व घूमते हैं।