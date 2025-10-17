सोनीपत में दूषित पानी पीने से 12 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी तबीयत, इलाके में मचा हड़कंप
सोनीपत में दूषित पानी पीने से 12 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं, जिसके कारण क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्रभावित लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गंभीर मामलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। राजीव कॉलोनी, शिव कॉलोनी और गढ़ी जैसे इलाकों में लोग उल्टी और दस्त से पीड़ित हैं। सिविल सर्जन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में दूषित पानी पीने से 12 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। सभी को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, इस घटना से अग्रसेन चौक और आसपास की कॉलोनियों में हड़कंप मचा हुआ है।
बताया गया कि मरीजों की हालत बिगड़ने पर रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। कई परिवार के लोग अपने सदस्यों को निजी अस्पताल में लेकर गए हैं। राजीव कॉलोनी, शिव कॉलोनी, गढी समेत कई कॉलोनियों में दूषित पानी पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ी है।
अब इस मामले की जांच विभाग की टीम करेगी।। सिविल सर्जन ने मामले की जांच करने के निर्देश दिए। अग्रसेन राजीव कॉलोनी की पूनम को उल्टी की शिकायत हुई जबकि, शिव कॉलोनी की अनीता पत्नी सिकंदर को लूज मोशन की दिक्कत हुई है। उधर, गढ़ी की पूजा को लूज मोशन और ऋषि कुंज कॉलोनी के हिमांशु को उल्टी-दस्त की समस्या हुई।
