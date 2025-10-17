सोनीपत में दूषित पानी पीने से 12 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी तबीयत, इलाके में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में दूषित पानी पीने से 12 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। सभी को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, इस घटना से अग्रसेन चौक और आसपास की कॉलोनियों में हड़कंप मचा हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें