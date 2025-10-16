Language
    सोनीपत में लेनदेने को लेकर ई-रिक्शा ड्राइवर को बेरहमी से पीटा, रोहतक पीजीआई में तोड़ा दम 

    By Deepak Gijwal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:54 PM (IST)

    सोनीपत में लेनदेने के विवाद में एक ई-रिक्शा चालक की निर्मम पिटाई की गई, जिसके कारण रोहतक पीजीआई में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस का कहना है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। रुपये के लेनदेने को लेकर अवैध फाइनेंसरों ने एक ई-रिक्शा चालक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपितों ने उसे 10 रुपये सैकड़ा के हिसाब से रुपये उधार दिए थे। रुपये न दे पाने के कारण आरोपितों ने उसे शराब पीने के बहाने से बुलाकर पीट-पीटकर घायल कर दिया।

    इलाज के दौरान पीड़ित की रोहतक पीजीआई में मौत हो गई। फिलहाल सेक्टर-27 थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं, पोस्टमार्टम करवा कर शव स्वजन को सौंप दिया है।

    गांव देवडू के रहने सुरेश ने पुलिस को बताया कि उसके भाई राजेंद्र को राजेंद्र ने गांव के कप्तान से 10 हजार रुपये 10 सैकड़ा ब्याज पर लिए थे ताकि वह अपने बैट्री रिक्शा की किस्त भर सकें। सुरेश का कहना है कि बुधवार शाम कुछ लोग बुलाकर लेकर गए थे। वह ऋषिकुल स्कूल के पास बैठकर शराब पीने लगे। वहां पर कप्तान भी था।

    इस दौरान आपसी कहासुनी के बाद झगड़ा बढ़ गया। इसी दौरान कप्तान ने साजा व दो अन्य युवकों के साथ राजेंद्र पर हमला कर दिया। राजेंद्र को बुरी तरह पीटा गया और तेजधार हथियार से वार किए गए।

    उनको जानकारी मिली तो वह राजेंद्र को उठा कर नागरिक अस्पताल लेकर गए। जहां से उसे रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान रोहतक पीजीआइ में राजेंद्र की मौत हो गई। सिविल लाइन थाना प्रभारी सवित ने बताया कि स्वजन की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है।