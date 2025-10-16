सोनीपत में लेनदेने को लेकर ई-रिक्शा ड्राइवर को बेरहमी से पीटा, रोहतक पीजीआई में तोड़ा दम 

जागरण संवाददाता, सोनीपत। रुपये के लेनदेने को लेकर अवैध फाइनेंसरों ने एक ई-रिक्शा चालक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपितों ने उसे 10 रुपये सैकड़ा के हिसाब से रुपये उधार दिए थे। रुपये न दे पाने के कारण आरोपितों ने उसे शराब पीने के बहाने से बुलाकर पीट-पीटकर घायल कर दिया।

इलाज के दौरान पीड़ित की रोहतक पीजीआई में मौत हो गई। फिलहाल सेक्टर-27 थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं, पोस्टमार्टम करवा कर शव स्वजन को सौंप दिया है। गांव देवडू के रहने सुरेश ने पुलिस को बताया कि उसके भाई राजेंद्र को राजेंद्र ने गांव के कप्तान से 10 हजार रुपये 10 सैकड़ा ब्याज पर लिए थे ताकि वह अपने बैट्री रिक्शा की किस्त भर सकें। सुरेश का कहना है कि बुधवार शाम कुछ लोग बुलाकर लेकर गए थे। वह ऋषिकुल स्कूल के पास बैठकर शराब पीने लगे। वहां पर कप्तान भी था।