    रोहित गोदारा गैंग की नई तरकीब – यूरोपीय नंबर से भेजा वाइस नोट, सोनीपत के कारोबारी से मांगी थी 2 करोड़ की रंगदारी

    By Nand Kishor Bhardwaj Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:26 PM (IST)

    रोहित गोदारा गैंग ने सोनीपत के बहालगढ़ स्थित एक फूड सप्लीमेंट कारोबारी वीरेंद्र पहल से 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। गैंग ने धमकी देने के लिए यूर ...और पढ़ें

    रोहित गोदारा गैंग ने सोनीपत के कारोबारी से मांगी थी दो करोड़ की रंगदारी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। रोहित गोदारा गैंग ने बहालगढ़ के फूड सप्लीमेंट कारोबारी से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के लिए नए तरीके का इस्तेमाल किया है। गैंग के बदमाश ने किसी यूरोपीय देश के व्हाट्सएप नंबर से काल करने की बजाय वाइस नोट भेजकर रुपये मांगे हैं। इस एंगल से पुलिस के अधिकारी जांच में जुटे हैं।

    अक्सर बदमाश वाट्सएप काल से ही धमकी देते हैं, लेकिन इस बार वाइस नोट भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वाइस नोट 35 वाले मोबाइल नंबर से भेज गया है, जो किसी यूरोपीय देश का है। एसटीएफ व सीआइए सेक्टर सात की टीमें मामले में कड़ियां जोड़ रही है।

    यह था मामला

    गैंग्स्टर रोहित गोदारा के गैंग ने फूड सप्लीमेंट कारोबारी वीरेंद्र पहल से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। वाइस नोट भेजकर धमकाया है कि रंगदारी न देने पर बर्बाद कर दिए जाओगे। गैंग के सदस्य महेंद्र ढीढलाना ने रंगदारी की मांग की है। कारोबारी की फूड सप्लीमेंट की शाप बहालगढ़ के साथ ही देश-विदेश में भी है। उनके 100 से ज्यादा स्टोर चल रहे हैं।

    कारोबारी ने पुलिस को शिकायत देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। गांव गुमड़ के रहने वाले वीरेंद्र पहल ने पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत में कहा है कि उनका न्यूट्रीशन का मुख्य स्टोर बहालगढ़ में स्थित है। कई राज्यों में स्टोर के साथ ही विदेशों तक सप्लाई है। पहल ने अपनी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

    विदेश के नंबर को ट्रेस करना मुश्किल

    कारोबारी वीरेंद्र पहल ने शिकायत में बताया कि 35192424417 से वाइस नोट भेजा गया है और 351924244984 से वाट्सएप काल कर धमकी दी जा रही है। नाम न छापने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वाट्सएप काल को ट्रेस करना मुश्किल होता है, यह चाहे देश में कहीं से की गई हो या विदेश से, लेकिन इस मामले में पुलिस कई बिंदुओं पर काम कर रही है।