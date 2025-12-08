साइको किलर पूनम का शिकार बनी विधि का आखिरी VIDEO, 'एक महीने पहले माता के जागरण में ही करना चाहती थी हत्या'

डिजिटल डेस्क, सोनीपत। हरियाणा के पानीपत की साइको किलर पूनम का शिकार हुई छह वर्षीय विधि का एक आखिरी वीडियो सामने आया है। यह वीडियो विधि के घर पर हुए जागरण का है, इस वीडियो में विधि माता का रूप धारण किए हुए दिख रही है।

पूनम एक महीने पहले भी विधि की हत्या करना चाहती थी। नवंबर में विधि के घर में माता का जागरण था। विधि माता का रूप धारण कर जागरण में आई थी। इस दौरान सभी परिवाजनों ने विधि के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था।

पूनम भी जागरण में आई थी लेकिन, सुंदर विधि को देखकर पूनम जागरण में श्रद्धालुओं के बीच नहीं आई थी। विधि माता का रूप धारण कर जहां सज रही थी, पूनम वहीं पर बैठी रही थी। हालांकि, वहां कमरे में विधि की नानी व अन्य के होने के कारण पूनम को वारदात का मौका नहीं मिला था।