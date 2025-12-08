साइको किलर पूनम का शिकार बनी विधि का आखिरी VIDEO, 'एक महीने पहले माता के जागरण में ही करना चाहती थी हत्या'
सोनीपत से खबर है कि साइको किलर पूनम द्वारा मारी गई छह वर्षीय विधि का आखिरी वीडियो सामने आया है। यह वीडियो विधि के घर पर हुए जागरण का है, जिसमें विधि म ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, सोनीपत। हरियाणा के पानीपत की साइको किलर पूनम का शिकार हुई छह वर्षीय विधि का एक आखिरी वीडियो सामने आया है। यह वीडियो विधि के घर पर हुए जागरण का है, इस वीडियो में विधि माता का रूप धारण किए हुए दिख रही है।
पूनम एक महीने पहले भी विधि की हत्या करना चाहती थी। नवंबर में विधि के घर में माता का जागरण था। विधि माता का रूप धारण कर जागरण में आई थी। इस दौरान सभी परिवाजनों ने विधि के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था।
पूनम भी जागरण में आई थी लेकिन, सुंदर विधि को देखकर पूनम जागरण में श्रद्धालुओं के बीच नहीं आई थी। विधि माता का रूप धारण कर जहां सज रही थी, पूनम वहीं पर बैठी रही थी। हालांकि, वहां कमरे में विधि की नानी व अन्य के होने के कारण पूनम को वारदात का मौका नहीं मिला था।
अब विधि के पिता संदीप का कहना है कि जलन के कारण पूनम जागरण में लोगों के बीच नहीं आई थी। शातिर पूनम के कबूलनामे का बरोदा थाना पुलिस गहनता से अध्ययन करेगी।
साइको किलर पूनम का शिकार बनी विधि का आखिरी VIDEO, 'एक महीने पहले माता के जागरण में ही करना चाहती थी हत्या'#Sonipat #PoonamPanipat pic.twitter.com/86XdrU4x26— Kapil Kumar (@KapilKumar77025) December 8, 2025
बरोदा थाना की पुलिस ने पानीपत से रिपोर्ट मंगवाई है। बरोदा पुलिस पूनम को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गहनता से पूछताछ करेगी। प्रोडक्शन वारंट के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई जा चुकी है। प्रोडक्शन वारंट मिलने पर पुलिस पूनम को गांव भावड़ में घटनास्थल पर भी लेकर जाएगी।
पूनम ने भावड़ में चचेरे ससुर के घर में बेटे शुभम व भांजी इशिका की हत्या की थी। जिस टैंक में दोनों बच्चों को डुबोया था, उसकी पुलिस के साथ एफएसएल की टीम गहनता से जांच कर चुकी है।
