'एक बार पति और सास से मिलवा दो, मैं लड़ना चाहती हूं अपना केस', 4 बच्चों की हत्या करने वाली पूनम जज से बोली

जागरण संवाददाता, गोहाना। गांव भावड़ और पानीपत में चार बच्चों की हत्या करने की आरोपी पूनम अपना पक्ष भी मजबूती से रखना चाहती है। पूनम जज के सामने बोली वह केस लड़ना चाहती है। जज ने कहा कि तुम केस लड़ने की हकदार हो, लेकिन अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। बाद में वकील करके केस लड़ सकती है। पूनम में परिवार से मिलने की भी तड़प दिखी और कहा कि उसे एक बार पति व सास से मिलवा दो।

गांव भावड़ की पूनम पर उसके पति नवीन ने बरोदा थाना में बेटे शुभम व भांजी इशिका की हत्या का केस दर्ज कराया था। बरोदा थाना की पुलिस ने उसे पानीपत से प्रोडक्शन वारंट पर लिया और गोहाना की अदालत में पेश किया।

जब पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया तो वह जज के सामने बोली मैडम मैं केस लड़ना चाहती है। तब जज ने कहा कि फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और तुम अपना केस लड़ सकती हो। फिलहाल वह कानूनी सहायता के रूप में लीगल एड के वकील की सहायता ले सकती है, लेकिन वे भी उनकी पैरवी के लिए नहीं पहुंचे। जज ने कहा कि बाद में तुम अपना वकील करके केस लड़ सकती हो। इसके साथ पूनम ने जज के सामने अपने पति व सास से मिलवाने की गुहार लगाई। जब जज ने पुलिस से कहा कि उसे एक बार उनसे मिलवा देना। अब पूनम को अपने परिवार से मिलने की तड़प दिख रही है, लेकिन उससे कोई नहीं मिलना चाहता।

गौरतलब है कि गांव भावड़ के नवीन के चाचा पाल सिंह का परिवार पानीपत में नौल्था गांव में गया था। वहां पर दो सप्ताह पहले नवीन की पत्नी पूनम ने भतीजी विधि की हत्या कर दी थी। उसके बाद वह पकड़ी गई और पुलिस जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आईं।