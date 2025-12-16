Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चार बच्चों को मारने वाली पूनम 3 दिन की रिमांड पर, मनोचिकित्सक की मौजूदगी में पूछताछ; तांत्रिक लिंक की होगी जांच

    By Paramjeet Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:18 PM (IST)

    गोहाना में चार बच्चों की हत्या की आरोपित पूनम को बरोदा थाना पुलिस ने रिमांड पर लिया। पुलिस ने घटनास्थल पर क्राइम सीन रीक्रिएट किया, जिसमें पूनम ने वार ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोहाना। चार बच्चों को अलग-अलग जगह डुबोकर हत्या की वारदात को अंजाम देने की आरोपित गांव भावड़ की पूनम को मंगलवार को बरोदा थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर तीन दिन के रिमांड पर लिया। पूनम के शातिर और साइको किलर होने के टैग लग चुके हैं, जिसको लेकर पुलिस उसकी मनोस्थिति को जानने के लिए मनोचिकित्सक की मौजूदगी में पूछताछ करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके साथ में बच्चों की हत्याओं में तांत्रिक पहलुओं को लेकर भी जांच होगी। पुलिस उसे घटनास्थल पर लेकर गई और क्राइम सीन रीक्रिएट किया गया। पुलिस ने निशानदेही कराई और उसने बताया कि कैसे वारदात को अंजाम दिया। पूनम वारदात को अंजाम देकर चौबारे में कपड़ों पर प्रेस कर रही ननद के पास गई थी। पुलिस ने उस कमरे का निरीक्षण भी किया।

    पूनम ने एक दिसंबर को पानीपत के नौल्था में भतीजी विधि की हत्या के बार गिरफ्तार हुई थी। तब सामने आया था कि वह पहले अपने मायके गांव सिवाह और गांव भावड़ में बेटे समेत तीन बच्चों की भी डुबोकर हत्या कर चुकी है।

    इस पर पति नवीन ने पूनम पर बेटे शुभम और भांजी इशिका की हत्या का बरोदा थाना में केस दर्ज कराया। शुक्रवार को बरोदा पुलिस पूनम को पानीपत से प्रोडक्शन वारंट लिया। उसे गोहाना के न्यायालय के आदेश पर रिमांड पर लिया। इसके बाद गांव भावड़ ले जाकर क्राइम सीन रीक्रिएट कराया गया।

    पहले की भांजी की हत्या, उसके बाद सोते बेटे को उठाकर लाई थी

    पूनम ने गांव भावड़ में 12 जनवरी, 2023 को बेटे शुभम और गांव गंगाना से आई भांजी इशिका की हत्या की थी।। क्राइम सीन रीक्रिएट कराने के साथ पुलिस पूछताछ में सामने आया कि पूनम ने दोनों बच्चों को चचेरे ससुर पाल सिंह के साथ लगते खाली मकान के टैंक में डुबोया था। उसने पहले भांजी इशिका को टैंक में डुबोया।

    तब उसे लगा कि किस को संदेह हो जाएगा और वह पकड़ी जाएगी। पांच-सात मिनट बाद वह अपने सोते हुए बेटे शुभम को उठाकर लाई और उसे भी उसी टैंक में डुबोकर मारा। वह सबकी नजरों से बचते हुए अपने घर के चौबारे में कपड़ों पर प्रेस कर रही ननद पिंकी के पास पहुंचकर उससे बातचीत करने लगी थी।

    स्वजन ने नहीं की बातचीत

    पुलिस जब पूनम को गांव भावड़ उसके घर लेकर पहुंची तो उससे स्वजन ने बातचीत नहीं की। पति, सास, देवर व अन्य स्वजन उससे दूर रहे। केवल ससुर ही थोड़ा नजदीक आए लेकिन उन्होंने भी बातचीत नहीं की। पूनम ने बातचीत करने का प्रयास किया लेकिन स्वजन आगे नहीं आए।

    बार-बार बयान बदल रही है पूनम

    पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पूनम बार-बार बयान बदल रही है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है और स्थिति कैसे ही है यह जानने के लिए पुलिस उससे मनोचिकित्सक की मौजूदगी में पूछताछ करेगी। पूनम के तांत्रिक के संपर्क होने की भी बात भी सामने आ चुकी है, जिस पर पुलिस इस पहलू पर भी जांच करेगी।

    यह रहा घटनाक्रम

    नवीन के चाचा पाल सिंह सोनीपत में रहते हैं। उसके चाचा दो सप्ताह पहले परिवार के साथ पानीपत में नौल्था गांव में शादी में गए थे। वहां पर नवीन की पत्नी पूनम भी गई थी। एक दिसंबर को पूनम ने वहां पाल सिंह की छह साल की पोती विधि को टब में डुबोकर हत्या की थी।

    तब पूछताछ में सामने आया था कि अगस्त 2025 में पूनम ने अपने मायके गांव सिवाह में भी भतीजी जिया की पानी में डुबोकर हत्या की थी। 12 जनवरी 2023 गांव भावड़ में अपने बेटे शुभम और गांव गंगाना से आई भांजी इशिका की भी हत्या की थी।


    पूनम से विभिन्न पहलुओं को लेकर गहनता से पूछताछ शुरू कर दी है। क्राइम सीन रीक्रिएट करा कर जानकारी जुटाई गई।



    -

    - राहुल देव, एसीपी गोहाना