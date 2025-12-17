चार बच्चों की हत्यारिन पूनम की मानसिक स्थिति की हो रही जांच, 40 मिनट में पुलिस ने पूछे 50 सवाल
जागरण संवाददाता, सोनीपत। चार बच्चों की हत्यारोपित गांव भावड़ की पूनम की मनोस्थिति जानने के लिए बुधवार को बरोदा थाना की पुलिस ने मनोचिकित्सक की निगरानी में उससे गहनता से पूछताछ की। लगभग 40 मिनट तक पूछताछ चली, जिसमें उससे लगभग 50 सवाल पूछे गए। उसने सभी सवालों के जवाब दिए।
बचपन की हिस्ट्री भी जानेगी
पूछताछ में पूनम ने फिर कबूला कि उसने बेटे समेत चार बच्चों को पानी में डुबोकर मारा था। उसने दोहराया कि उसे सुंदर बच्चियों से नफरत व चिढ़ होती थी, इसलिए उन्हें मार देती थी। पुलिस उसकी बचपन की हिस्ट्री भी जानेगी, जिसके लिए उसके माता-पिता से भी मनोचिकित्सक की मौजूदगी में पूछताछ की जाएगी। पूनम के स्वभाव में बदलाव कब आया, इसको लेकर जानकारी जुटाई जाएगी।
शव खुर्द-बुर्द करने का केस दर्ज कराया
गांव भावड़ के नवीन ने चार दिसंबर को बरोदा थाना में पत्नी पूनम पर गांव में बेटे शुभम और भांजी इशिका की हत्या व शव खुर्द-बुर्द करने का केस दर्ज कराया है। पुलिस उसे तीन दिन के रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है और हत्या के सुराग जुटाने के साथ उनकी मनोस्थिति को भी जाना जा रहा है। बुधवार को पुलिस उसे नागरिक अस्पताल सोनीपत लेकर आई और वहां पर मनोचिकित्सक की मौजूदगी में गहनता से पूछताछ की।
कबूल लिया कि उसने चार बच्चों की हत्या की
पुलिस ने उससे सभी घटनाक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी जुटाने की कोशिश की। उससे विस्तृत पूछताछ की गई और विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 50 सवाल पूछे। उसने सभी सवालों के जवाब दिए, लेकिन पुलिस अभी उसको जवाबों से संतुष्ट नहीं है। पूनम ने यह जरूर कबूल लिया कि उसने चार बच्चों की हत्या की है।
कई सवालों के तलाशे जाएंगे जवाब
पूनम की बचपन में मनोस्थिति कैसी थी, शादी के बाद बदलाव आया या पहले से ही ऐसी थी, इन सब सवालों के जवाब भी तलाशे जाएंगे। इसके लिए पूनम व उसके मायके से स्वजन को गुरुवार को दोबारा बुलाकर पुलिस मनोचिकित्सक की मौजूदगी में पूछताछ करेगी। अब यह जानकारी जुटाई जाएगी कि पूनम बचपन में दूसरे बच्चों से घुल मिलकर रहती थी या अलग। उसका व्यवहार और स्वभाव कैसा था। शादी के बाद उसका व्यवहार कैसा रहा।
पति, सास व ससुर ने पूनम से नहीं की बातचीत
शातिर पूनम का राजफाश होने के बाद परिवार ने दूरी बना ली है। पुलिस उसे क्राइम सीन रीक्रिएट कराने के लिए गांव भावड़ में घर लेकर पहुंची तो उसने पति, सास व ससुर से मिलकर बातचीत करने की कोशिश की। परिवार के किसी सदस्य ने उससे बातचीत करने में कोई रुचि नहीं दिखाई और दूरी बनाए रखी।
शातिर पूनम जज के सामने बोली, मैं केस लड़ना चाहती हूं
बरोदा थाना की पुलिस ने उसे पानीपत से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गोहाना की अदालत में पेश किया था। तब पूनम ने जज से गुहार लगाई कि वह केस लड़ना चाहती है। जज ने कहा कि तुम केस लड़ने की हकदार हो, लेकिन अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। बाद में वकील करके केस लड़ सकती है। फिलहाल वह कानूनी सहायता के लिए लीगल एड के अधिकृत वकील की सहायता ले सकती है। इसके साथ उसने पति व सास से मिलवाने की गुहार भी लगाई थी।
पूनम पर लगे आरोप
पूनम ने पानीपत के नौल्था गांव में शादी समारोह में एक दिसंबर को अपनी भतीजी विधि की पानी में डुबोकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद वह पकड़ी गई थी। तब सामने आया था कि अगस्त 2025 में उसने अपने मायके गांव सिवाह में भी भतीजी जिया और गांव भावड़ में 12 जनवरी 2023 को अपने बेटे शुभम और गांव गंगाना से आई भांजी इशिका की हत्या की थी।
"पूनम से गहनता से पूछताछ की जा रही है। मनोचिकित्सक की मौजूदगी में भी उससे पूछताछ की गई है। वह पूर्व में हुई पूछताछ में जो जवाब दे चुकी है उनको ही दोहरा रही है। गुरुवार को भी दोबारा मनोचिकित्सक की मौजूदगी में पूछताछ की जाएगी।"
-धर्मबीर सिंह, प्रभारी, बरोदा थाना
